Pilota a l'Escola 2025/26 es posa en marxa
Aquest dimarts es celebra a Moncada la primera de les 9 sessions destinades al personal docent
El programa Pilota a l’Escola 2025/26, impulsat per la Generalitat Valenciana, a través de la Direcció General de l’Esport, i desenvolupat per la Federació de Pilota Valenciana, comença la seua activitat aquest dimarts, amb la primera de les sessions destinades al personal docent dels més de 900 centres educatius de Primària, Secundària i Formació Professional de les tres províncies que participaran en el projecte.
Aquest dimarts 11, el trinquet de la Ciutat de la Pilota de Moncada acollirà la primera de les 9 sessions que, al llarg de les pròximes tres setmanes, visitaran diferents punts de les tres províncies de la Comunitat Valenciana.
En aquesta primera sessió, amb presencia d'uns 40 docents, estarà dirigida pels tècnics Carlos Salmerón i Josep Llopis 'Ricardet'.
Novetats
Com a novetat, el professorat present podrà arreplegar el material necessari per poder preparar i treballar les unitats didàctiques de cara a la visita del personal tècnic i l'esportista professional.
D'altra banda, en aquest curs s'ha plantejat com a objectiu, en aquelles localitats on hi haja un club o una escola de pilota actiu, establir un vincle entre l'entitat esportiva i el centre docent per a la realització d'activitats conjuntes.
Calendari
Aquesta setmana es celebraran altres dos sessions per a docents, el dijous 13 en Dénia i el divendres 14, en Pelayo.
La próxima setmana les sessions estan previstes a Agost el dimarts 18, a Castelló de la Plana el dimecres 19 i a Canals el dijous 20.
Per a tancar, el dilluns 24 hi haurà sessió a Beniparrell i el dimecres 26 una altra a Benidorm. El divendres 28, novament a Moncada, tindrà lloc l'última de les sessions per al personal docent.
A més a més, el divendres 21 es celebrará una sessió específica dedicada als tècnics i jugadors i jugadores professionals que s'encarregaran de visitar els centres educatius al llarg del curs 2025/26.
