Presentada la final de la Copa Caixa Popular d’escala i corda Pro1 entre De la Vega i Pere contra Pere Roc II i Hilari
Els equips que representen a l’Ajuntament d’Almussafes i al de Benidorm, lluitaran pel títol este diumenge 16 de noviembre al trinquet de Guadassuar. La seu central de Caixa Popular ha acollit la presentació amb els protagonistes
Este dimarts s'ha presentat la final de la Copa Caixa Popular Diputació de València 2025 d'escala i corda Pro1, que enfrontarà a De la Vega i Pere (Ajuntament d'Almussafes) contra Pere Roc IIHilari (Ajuntament de Benidorm). El títol d'esta competició que va arrancar a principis de setembre arribarà a la seua fi este diumenge 16 de novembre en el trinquet de Guadassuar (11:15 hores).
L'acte s'ha realitzat en la seu central de Caixa Popular i ha comptat amb la presència del director de Responsabilitat Social i Relacions Institucionals de Caixa Popular, Paco Alós; el president de la FPV, Vicent Molines; el coordinador de pilota de la Generalitat Valenciana, Tino Bendicho; i l'alcalde de Guadassuar, Vicent Estruch.
Declaracions
Paco Alós, amfitrió d'esta presentació, ha destacat el paper de les institucions i dels jugadors en l'evolució de l’esport. “Fa set, huit anys la pilota estava en una situació complicada i gràcies a l'ajuda de Diputació, Generalitat, la Federació de Pilota Valenciana, Ajuntaments, trinqueters i altres entitats privades hem aconseguit situar-la en una posició que cada vegada és més rellevant. Perquè això succeïra ha jugat un element clau que són els propis jugadors. Eixe bot de qualitat que s'ha donat amb el seu esforç diari ha fet que la gent veja este esport com una cosa més atractiva. Esta final és mostra d'eixe exemple de competitivitat, però també dels valors i principis que es promouen”.
L'equip que representa a Benidorm ha sigut sinònim de regularitat amb unes semifinals en les quals van véncer a un dels trios més forts. Hilari recordava la final de l'any passat que se li va escapar, precisament contra Pere. “L'any passat va fer una partida espectacular i no vaig tindre opcions. Ara arribe millor preparat i amb ganes de donar-ho tot. Rodrigo ha sigut un gran company i és espectacular jugar amb ell”.
Pere Roc II ha recordat aquella l’última final de Copa a Guadassuar. “Des de 2019 que no jugue una final, he jugat per sort moltes semifinals, però arribar a la final és molt complicat i guanyar-ho més encara. Aquella la vaig perdre, però estic content perquè he fet gran equip amb Hilari. M'agrada analitzar la trajectòria i hem fet un bon campionat. Estem en la ara per a gaudir-la i lluitar pel títol”.
Per part seua, Vicent Molines, ha reconegut l'esforç dels dos equips. “Arribar a la final costa molt. Tenim davant a dos equips campions que han deixat darrere equips de molt nivell. Els vull demanar que el diumenge dibuixen i mostren la millor versió perquè la gent que vaja a Guadassuar i ens seguisca des de casa continue meravellant-se amb la pilota”.
En l'altre costat de la corda estarà l'equip que representa a Almussafes. De la Vega analitzava el seu gran any. “Al final he jugat les finals dels tres grans campionats. La Lliga, l'Individual no va poder ser, i a veure si aconseguim la Copa. Ells han sigut regulars i nosaltres he manat de menys a més. Ara les coses roden millor i tinc un gran company com Pere al costat per a poder barallar la final”.
El seu company, Pere, ha explicat el canvi de rumb que han tingut. “Hem hagut de treballar molt tant Lluis com jo per a arribar i m'agradaria revalidar el títol sobretot pel meu company”. Davant tenim a dos jugadors molt competitius. Hilari és un jugador al qual sempre cal seguir i Pere Roc II és una de les persones que més estime del circuit professional”.
Tino Bendicho destacava el paper dels quatre jugadors en un campionat exigent. “Tant De la Vega com Pere han anat de menys a més i l'altre dia en semifinals van donar un espectacle. Davant tindran a Pere Roc II que ho guanyes o no et concedix res, i a Hilari que sempre jugue molt bé. Esperem veure un gran espectacle com la setmana passada en raspall”.
Finalment, Vicent Estruch, ha subratllat la importància que té per a Guadassuar acollir esta final. “Guadassuar és un poble vinculat al seu trinquet. Per a nosaltres és una satisfacció tindre esta final i estem treballant perquè l'any que ve tinguem un trinquet amb totes les reformes fetes i de primer nivell, com es mereix el nostre poble i la pilota”.
