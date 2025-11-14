Adrián i Pasqual s’avancen a les semifinals de l’Individual de frontó
El de Quart i el de la Pobla s’imposaren a la canxa del Puig davant els jugadors locals Alejandro i Saúl
El 39é Campionat Autonòmic de frontó individual Trofeu Generalitat Valenciana 2025 ha encetat les semifinals en algunes categories. A Primera Cap de Setmana, el frontó municipal ‘J.A. Montesa’ del Puig va acollir l’anada de les dos eliminatòries, ja que Alejandro i Adrián canviaren l’ordre dels enfrontaments.
El mà a mà entre els dos ‘clàssics’ de les finals de la modalitat va respondre a les expectatives. Els dos jugadors ho donaren tot en la instal·lació pugenca i oferiren un duel molt disputat.
Adrián va portar la iniciativa en el marcador durant la major part del xoc, però Alejandro sempre trobava els recursos per a mantindre’s en partida i conservar les seues opcions.
En el tram final, amb 38-31 per al visitant, el 8 voltes campió individual va aconseguir retallar diferències pràcticament fins a la mínima, un 41-39 per a Adrián que té més valor anímic que real, ja que feia 11 anys que el de Quart de Poblet no s’imposava al de Paterna, i amb l’eliminatòria totalmente oberta per a la partida de tornada aquest diumenge al frontó quartà.
La segona semifinal, la que enfronta a Pasqual de la Pobla amb Saúl PPAF El Puig, va resultar molt més desnivellada. Tot i que Saúl va començar amb un elèctric 7-0, amb el canvi de traure Pasqual es va tornar dominador absolut del duel, i va establir un 21-7 que va deixar sense resposta al jugador local, fins el 41-18 definitiu.
Les finals del 39é Campionat Autonòmic de frontó individual Trofeu Generalitat Valenciana 2025 es disputaran entre el 19 i el 23 de novembre al frontó del Puig.
L'Interpobles Edicom de galotxa arriba a l'última jornada
La novena jornada del Campionat Interpobles Gran Premi Edicom de galotxa carrerva finalitzar el cap de setmana amb victòries per a les formacions de Montserrat i Borbotó. Els enfrontaments de semifinals a falta d’una jornada seran Marquesat contra Montserrat i Borbotó – Massalfassar o Massalfassar – Borbotó segons els resultats de les partides de l’última jornada, ja que definirà el segon i tercer lloc de la taula.
A la pròxima i última jornada de la fase regular s’enfrontaran Massalfassar a Ovocity Marquesat i Borbotó disputarà contra Montserrat.
Molt més emocionant es presenta la recta final de la fase regular en la màxima categoría de la modalitat en trinquet.
Trinquet de Torrent A encapçala la classificació després de guanyar a Caixa Popular Manises A (70-60) i adjudicar-se també la partida ajornada contra Massalfassar (70-30). Els torrentins són líders amb 22 punts, mentre que els manisers baixen a la tercera posición, amb 20 unitats.
Lairabas Invers. Faura E, per la seua part, és segon després de vèncer per 70 a 30 al Trinquet de Torrent B, amb 21 punts.
L’última jornada es presenta molt interessant amb tot per decidir. Els enfrontaments programats amidaran a Trinquet de Torrent B amb Gabriel Luna Massalfassar B, duel decisiu per l’últim bitllet de semifinals; a Trinquet de Torrent A amb El Pedal Alberic; i a Caixa Popular Manises A i Lairabas Invers. Faura E, altra partida determinant.
