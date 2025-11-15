Escala i Corda
Tot és possible a Guadassuar
Els equips que representen a l’Ajuntament d’Almussafes i al de Benidorm lluitaran pel títol de la Copa Caixa Popular d'escala i corda hui a partir de les 11:15 hores
Tant De la Vega i Pere com Pere Roc II i Hilari arriben amb totes les opcions de proclamar-se campions després d'un campionat molt complet dels dos equips
Aquest diumenge el trinquet de Guadassuar acollirà la final de la Copa Caixa Popular Diputació de València 2025 d’escala i corda Pro1, que enfrontarà a de la Vega i Pere (Ajuntament d’Almussafes) contra Pere Roc II i Hilari (Ajuntament de Benidorm), a partir de les 11:15 hores (en directe per À Punt Mèdia).
L’equip que representa a Benidorm ha sigut sinònim de regularitat amb unes semifinals en les quals van véncer a un dels trios més forts. Per a Hilari, que en la final de l’any passat va caure contra Pere: “l’any passat va fer una partida espectacular i no vaig tindre opcions. Ara arribe millor preparat i amb ganes de donar-ho tot. Rodrigo ha sigut un gran company i és espectacular jugar amb ell”.
Pere Roc II
Pere Roc II va jugar la seua l’última final de Copa a Guadassuar. “Des de 2019 que no jugue una final, he jugat per sort moltes semifinals, però arribar a la final és molt complicat i guanyar-ho més encara. Aquella la vaig perdre, però estic content perquè he fet gran equip amb Hilari. M’agrada analitzar la trajectòria i hem fet un bon campionat. Estem en la ara per a gaudir-la i lluitar pel títol”.
De la Vega
En l’altre costat de la corda estarà l’equip que representa a Almussafes. Segons De la Vega, “Al final he jugat les finals dels tres grans campionats. La Lliga, l’Individual no va poder ser, i a veure si aconseguim la Copa. Ells han sigut regulars i nosaltres he manat de menys a més. Ara les coses roden millor i tinc un gran company com Pere al costat per a poder barallar la final”.
Per al seu company, Pere, "hem hagut de treballar molt tant Lluis com jo per a arribar i m’agradaria revalidar el títol sobretot pel meu company”. Davant tenim a dos jugadors molt competitius. Hilari és un jugador al qual sempre cal seguir i Pere Roc II és una de les persones que més estime del circuit professional”.
Semifinals d'escala i corda Pro2
El trinquet de Pedreguer va viure el triomf de Joan Orts i Àlvaro Mañas (Vila-real) per 60-30 contra Abel i Javier Campos (Montserrat). La parella de Vila-real continua amb la seua marxa imparable que li ha permés ser el millor de la fase regular i es va emportat amb solvència la primera partida de semifinals de la Copa Caixa Popular d'escala i corda Pro1 contra el duo de Montserrat per un clar 60-30.
El divendres, Lostado i Morret (Petrer) superaren a Héctor, Muedra II i Pau (Massamagrell) al trinquet del Genovés en l'altr semifinal. Héctor no va poder continuar la partida per molèsties a l'esquena amb 50-30 al marcador, amb la qual cosa l'equip roig s'emportà la primera victòria de la semifinal.
Les tornades de les dos semifinals es jugaran aquest dimecres al trinquet municipal 'El Rullo' de Riba-roja.
Trofeu Ajuntament de la Llosa de Ranes - Bonestar
Ahir també es jugà la segona semifinal del Trofeu Trofeu Ajuntament de la Llosa de Ranes - Bonestar de raspall profesional.
Marrahí i Seve, recentment subcampió i campió de la Copa, s'imposaren amb autoritat al trio de Vicent, Raúl i Momparler per 25-0 i es classifiquen per a la final del pròxim dissabte 22, on s'enfrontaran contra Vercher i Tonet IV.
