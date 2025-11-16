Pere Roc II i Hilari (Benidorm) s'emporten la final de Copa Caixa Popular més desitjada
L'equip que representa a l'Ajuntament de Benidorm es va emportar una partida agònica davant De la Vega i Pere (Almussafes) per 60-50
El lliurament de premis va comptar amb el diputat d'Esports, Pedro Cuesta, el director de RSC i Relacions Institucionals de Caixa Popular, Paco Alós; i el president de la Federació de Pilota Valenciana, Vicent Molines, entre altres autoritats
Era la final més esperada per als quatre protagonistes. Cadascú tenia una motivació especial per a guanyar esta Copa Caixa Popular d’escala i corda Pro1 que va acabar caient per a l'equip que representa a l'Ajuntament de Benidorm. Pere Roc II i Hilari es van desfogar en el trinquet de Guadassuar d'una pressió acumulada durant anys a les mans de dos campions. Ho van fer amb una partida agònica. D'esforç. Però sobretot de molta constància per a poder superar a un espectacular De la Vega i a un batallador Pere (Almussafes) per 60-50.
Els ambaixadors de Benidorm van aconseguir els dos primers jocs amb un Hilari entonat i amb Pere rebent un fort impacte en el dit que va deixar la final en pausa. De la Vega dialogava amb el de Pedreguer per a posar en marxa una remuntada que va acabar arribant en l'últim tram. Els rojos sumaven el primer joc i es quedaven a un quinze d'igualar la partida. Primer Pere Roc II, i després el de Beniparrell pujant-se a l'escala, aconseguien frenar en sec als seus rivals per a mantindre l'avantatge (20-30).
Els nervis començaven a aparéixer i brillava la calma de De la Vega. El d'Almussafes dibuixava la trajectòria de dos pilotes parades que acabaven en la llotgeta per a tractar d'emportar-se un joc que va terminar sent de color blau (25-35). Després van ser els de Benidorm qui tingueren VAL per a ampliar el marcador a tres jocs, però Lluis es llançava a les lloses per a alçar una pilota guanyadora d'Hilari. Els rojos continuaven mirant de front a la final emportant-se un joc complicat.
Eren moments delicats per als campions malgrat anar per davant (30-35). Els d'Almussafes aprofitaven el bon moment de Pere per a posar-se amb VAL-NET i Hilari aconseguia fer un dels quinzes de la final. El de Beniparrell s'esvarava i sense perdre la inèrcia de la caiguda, aconseguia passar-la. Pere, sorprés, va acabar tirant-la a la galeria. De la Vega s'emportava les mans al cap i el de Benidorm es llançava a celebrar amb el seu company. Dos errades consecutives dels rojos van permetre que la diferència de dos jocs continuara en el marcador (30-40).
La final travessava l'equador i els rojos aconseguien remuntar per fi eixos dos jocs. L'equip d'Almussafes aconseguia posar-se per primera vegada per davant en el marcador (45-40). Pere havia trobat ja la seua versió de les grans finals i De la Vega continuava lluint-se en una partida que va tornar a igualar-se poc després.
Posar-se per davant després del 45-45 va ser una autèntica agonia. Cap dels equips tancava el joc i els errors se succeïen en els dos costats de la corda. Tres oportunitats per als blaus per cinc dels rojos. Per si no fora prou, la pilota colpejava en la barana i va continuar un quinze que degué ser blau però que va acabar sent per als rojos. Més de 20 minuts de joc que no va suposar un colp anímic per als campions.
Lluny de perdre la concentració, la parella de Benidorm va alçar eixe 50-45 amb un esforç titànic. La lluentor de Pere Roc II, enfosquit en els últims anys per no aplegar a una final, va poder relluir en esta Copa per a demostrar que sempre ha estat present. “És molt bonic tornar a alçar un títol. Fa molt temps de l'última gran final amb Jesús en 2016 i estic molt content de continuar ací”. Acompanyat d'un Hilari que s'ha consagrat en els últims anys com un dels millors mitgers i que per fi obté la seua recompensa en eixa posició. “El meu company ha sigut un gran pilar per a mi tot el campionat. És el meu primer títol gran jugant al mig i espere que puguen arribar més”.
El lliurament de premis va comptar amb la presència del diputat d'Esports, Pedro Cuesta; el director de Responsabilitat Social i Relacions Institucionals de Caixa Popular, Paco Alos, el president de la Federació de Pilota Valenciana, Vicent Molines; el coordinador de pilota de la Generalitat Valenciana, Tino Bendicho; la vicepresidenta de clubs i escoles de la FPV, Susana Martínez; el regidor d'esports d'Almussafes, Pau Bosch; i la regidora de l'Ajuntament de Guadassuar, Laura Osca.
