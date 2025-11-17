Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Presentat el Trofeu masymas d’escala i corda i raspall 2025

José Juan Fornés, director general de masymas Supermercats, i Vicent Molines, president de la FPV, han donat a conéixer el magnífic cartell de la competició. La novena edició del Trofeu masymas es disputarà del 18 al 29 de novembre a Dénia, Benissa, Xeraco, Oliva i Pedreguer

José Juan Fornés i Vicent Molines, amb els jugadors d'escala i corda i raspall i el trinqueter Ribera.

FEDPIVAL

Pedreguer

Aquest dimarts es va presentar el IX Trofeu masymas Supermercats 2025 d’escala i corda i raspall professional en les oficines centrals de l’empresa de la Marina Alta, a Pedreguer.

L’acte va comptar amb la presència de José Juan Fornés, director general de masymas Supermercats, i de Vicent Molines, president de la Federació de Pilota Valenciana, així com d’alguns dels jugadors professionals que disputaran aquest potent torneig: Pere, Héctor, Francés, Tomàs II, Puchol II, Pere Roc II, Giner i Nacho, de la modalitat d’escala i corda, i Seve, Néstor i Alejandro, pel que fa a la modalitat de raspall, i Daniel Ribera, trinqueter a Dénia, Benissa i Pedreguer.

L'acte de presentació es va celebrar a les oficines de masymas Supermercats a Pedreguer.

Declaracions

El director general de masymas supermercats va manifestar: “La mateixail·lusió en aquesta presentació que en la del primer Trofeu. Aquesta és la novena edició però masymas Supermercats porta molts anys vinculat a la pilota. Esperem que hi haja molta emoció i que l’afició s’ho pase d’allò més bé, que guanyen els millors i que gaudisquen tots”.

Per al president de la Federació de Pilota: “És un trofeu consolidat, amb una solera i una imatge molt potent. Masymas Supermercats ha demostrat durant molt de temps que estima moltíssim la pilota valenciana, i per això tenim un cartell tan espectacular com aquest”.

Segons Tomàs II, jugador d’escala i corda, el Trofeu masymas és un campionat “molt esperat i tots els jugadors volem estar en el cartell. En els 3 últims anys se m’ha donat molt bé perquè he pogut alçar el títol i enguany espere també fer un gran paper”.

En paraules de Néstor, jugador de raspall, “per a mi està sent un any redó quant a arribar a finals, i aquest trofeu sempre és especial i important pel fet de ser de la comarca de la Marina”.

Campions i subcampions de raspall en 2024.

Campions i subcampions d'escala i corda en 2024.

Calendari

El campionat, que celebra la novena edició, es disputarà entre el 18 i el 29 de novembre. Arrancarà amb la primera semifinal de la modalitat d’escala i corda aquest mateix dimarts18 a les 18:30 hores al trinquet de Dénia. Allà s’amidaran l’equip de Puchol II i Nacho davant el de Giner, Conillet i Tomàs II.

L’altra semifinal de la modalitat per dalt se celebrarà aquest diumenge, 23 de novembre, al trinquet de Benissa. S’enfrontaran Pere Roc II, Pere i Hèctor contra Francés, Hilari i Carlos. Els guanyadors de les dos partides lluitaran pel títol en la gran final que tindrà lloc al trinquet de Pedreguer el pròxim 29 de novembre a les 18:30 hores.

Hèctor, Francés i Tomàs II, campions del Trofeu masymas 2024 d'escala i corda.

Quant al raspall, el trinquet de Xeraco serà el que acollirà la primera semifinal Vicent, Murcianet i Alejandro, d’una banda, i Montaner, Seve i Néstor, d’altra. La partida està programada per al dilluns 24 de novembre.

La segona de les semifinals de la modalitat serà al trinquet d’Oliva el pròxim dimarts 25 de novembre a les 18:30 hores. La parella deMarrahí i Tonet IV buscarà un lloc en la final davant el trio conformat per Salelles II, Brisca i Raúl.

Salelles, Brisca i Momparler s'adjudicaren el títol en la modalitat de raspall.

Els guanyadors de les dos semifinals es citaran per al diumenge 29 al trinquet de Pedreguer a partir de les 17:00 hores.

TEMAS

