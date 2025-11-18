Victoria, Anabel y Laura se enfrentarán a Ana, Natalia y Patri en la final de Copa Caixa Popular de raspall femenino Pro

La final de la Copa Caixa Popular Diputació de València 2025 de raspall femení Pro se disputará este 23 de noviembre a las 11:00 horas. El trinquet ‘El Rullo’ de Riba-roja será el escenario que dicte equipo campeón. Las aspirantes al título serán Victoria, Anabel y Laura (Ayuntamiento de Bonrepòs i Mirambell) y Ana, Natalia y Patri (Ayuntamiento de Rafelbunyol). Como el resto de finales disputadas de este campeonato, la partida podrá verse a través de À Punt.

La presentación de esta final se ha celebrado en la oficina de Caixa Popular de la calle Cirilo Amorós. El acto también ha contado con la presencia de la técnica de Responsabilidad Social de Caixa Popular, Cristina Pérez; el coordinador de pilota de la Generalitat Valenciana, Tino Bendicho; el presidente de la FPV, Vicent Molines; y la alcaldesa de Bonrepòs i Mirambell, Raquel Ramirez.

Presentació final Caixa Popular de raspall femení Pro. / Fedpival

Cristina Pérez ha destacado uno de los hitos históricos de esta edición, la igualdad de premios en todas las competiciones profesionales. “Es una alianza que mantenemos desde Caixa Popular para fomentar los valores que suscita la pelota, como la identidad, el trabajo en equipo, la igualdad o la solidaridad. Este es un deporte que va por delante y en el que este año hemos conseguido igualar los premios de la Copa entre hombres y mujeres”.

Vicent Molines ha agradecido a Caixa Popular, Diputación y Generalitat Valenciana la apuesta firme por la pilota, pero en especial a los ayuntamientos que participan en el campeonato. “Rafelbunyol o Bonrepòs i Mirambell son dos pueblos que están apostando por la pilota y que espero que en el futuro podamos conseguir que estos municipios sean referentes de trinquets de raspall femenino, igual que ocurre en algunas modalidades masculinas. Apuestan porque creen en la pilota y porque la quieren”.

Presentació final Caixa Popular de raspall femení Pro. / Fedpival

El equipo que representa al Ayuntamiento de Rafelbunyol ha sido hasta el momento el trío más en forma del campeonato. No han perdido ninguna partida y en la fase regular derrotaron a sus rivales por 25-10 en Xeraco. “Aunque no hayamos perdido ninguna partida, en la final todo puede pasar y más con Victoria delante”, advertía Natalia. Por su parte, Ana destacaba el trabajo que hay detrás del equipo. “Presión no tenemos, creo que hay confianza y cada una sabemos lo que tenemos que hacer. Jugamos contra un equipo que solo ha perdido una partida y la final será muy igualada. Patri, debutante en una competición profesional, explicaba que son “normales los nervios porque nunca había jugado con sus compañeras” y que llegar a la final ha sido “un paso muy ilusionante”.

Precisamente Tino Bendicho ha resaltado el gran trabajo de las dos debutantes. “El año pasado fueron campeonas Sub23 y eso ha tenido su recompensa de estar en la final. Jugáis con cuatro compañeras que están acostumbradas, así que os ayudarán a templar los nervios. Llevamos dos finales de Copa brutales y seguro que esta también lo será”.

Presentació final Caixa Popular de raspall femení Pro. / Fedpival

En la contra estará un equipo con experiencia a manos de la número uno del raspall femenino. “Después de no haber jugado el año pasado la Copa me quedé con muchas ganas. Hemos hecho un buen equipo y el hombro ha respondido bien así que creo que llego al cien por cien”, indicaba Victoria. Su compañera Anabel, que sí estuvo en la final del año pasado, tiene ganas de quitarse esa espinita. “Me quedé con un sabor agridulce porque teníamos la final encarada y el equipo de Ana hizo una gran partida. Iremos a por todas este año a ver si es posible ganar el título”. Laura, otra de las jóvenes promesas y debutante en la competición agradecía a sus compañeras esta experiencia. “Ha sido un placer jugar con ellas y llegar hasta aquí. He jugado tranquila. Siempre están los nervios de jugar con dos personas con las que nunca has jugado pero hemos hecho un buen papel y espero hacer lo mismo en la final”.

Finalmente, Raquel Ramírez, alcaldesa de Bonrepòs i Mirambell, se mostraba muy contenta por lo que había logrado el equipo que representa a su municipio. “Estoy muy orgullosa que las representantes de mi pueblo, que es pequeñito y que apuesta por la pilota en estos años, esté representado en esta gran final”.