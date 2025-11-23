Ana, Natalia y Patri ganan la Copa Caixa Popular de raspall femenino en el último juego

El equipo que representa al Ayuntamiento de Rafelbunyol, compuesto por Ana, Natalia y Patri, se proclamó campeón de la Copa Caixa Popular Diputación de València 2025 de raspall femenino Pro. El trío azul tuvo acabó imponiéndose a Victoria, Anabel y Laura (Ayuntamiento de Bonrepòs i Mirambell) por 25-20 en el trinquet El Rullo de Riba-roja. El conjunto de Rafelbunyol cerró una final antológica y un campeonato en el que han quedado invictas.

Así fue la final

La tercera final de estas cinco competiciones profesionales volvió a regalar un tributo a la pilota. Alegría y tristeza se repartieron entre los colores de dos equipos que estuvieron luchando hasta el último juego del campeonato. Las de Rafelbunyol empezaron con la reballada a favor y haciéndose fuertes con Natalia buscando la izquierda de Victoria y Ana con su saque cerrándola a la muralla. La presión pasaba a las de Bonrepòs i Mirambell aunque la número uno no iba a ceder fácilmente. Anabel buscaba a Patri para sumar el quinze que igualaba el marcador.

En el siguiente juego iba a llegar el primer contratiempo para las campeonas. En un quinze interminable con intercambios fortísimos entre Anabel y Natalia, aparecía Laura con mucha confianza para enviarla a la llotgeta y quedarse a uno de romper el juego desde el resto. La de Beniparrell con su saque consiguió impedirlo en la primera oportunidad y Patri les daba de nuevo la ventaja. Anabel de pilota parada y Victoria con una raspada desde el ocho la ponía por encima de la de Beniparrel para quedarse de nuevo a uno. El juego lo volvió a cerrar una Laura a la que no se le estaba notando que fuera su primera final. La puntera de Carlet tuvo gran protagonismo en el siguiente aprovechando el desgaste que hacían sus compañeras para ampliar todavía más el marcador (05-15).

Lliurament de premis Copa Caixa Popular de raspall femení Pro. / FEDPIVAL

El equipo azul estaba más fuera que dentro de la final, pero todavía no había nada escrito. Patri no estaba encontrando la manera de cerrar los quinzes porque las rojas se defendían con todo desde el fondo. Natalia presionaba y Ana conseguía forzar varios errores de sus rivales para seguir con vida (10-15). Pero en el sexto las sensaciones se iban a invertir. Las de Rafelbunyol defendiendo desde el resto protegían la ventaja de dos quinzes que habían logrado. Para sumar uno, Laura tuvo que desgastar hasta la extenuación a cada una de sus rivales. La Beniparrell con una raspada rebotada en la muralla conseguía que pegara justo en el canto de la escala, imposibilitando que Victoria la pudiera devolver. Las azules tenían VAL pero Victoria se desquitó con un saque rápido para igualar un marcador que también se iluminó con VAL rojo en este juego. Natalia no estaba dispuesta a dejar escapar la final y con dos quinzes consecutivos puso de nuevo las tablas. La puntera de Beniflà se encargó con mucha precisión de picarla al extremo de la muralla y ni siquiera Victoria lanzándose por el suelo pudo impedir que el luminoso le diera la tercera oportunidad a las azules de igualar la final. Natalia había revolucionado un juego que terminó cerrando ella misma enviándola a la llotgeta.

La seguridad de Ana volvió con su saque y Patri había perdido los nervios. La puntera se atrevía con mucho acierto y la final se ponía 20-15 para ellas. Anabel descargaba con la derecha buscando el hueco y Victoria con un saque directo encarrilaba la igualada. La final se volvía a decidir en el último juego y el trinquet de Riba-roja rompía en aplausos.

Ana sumaba el primero desde el dau y la mitgera de Navarrés cerraba dos quinzes desde la mitad del trinquet con pilota parada. Era el último y la de Beniparrell lo sabía desde que cogió la pilota. Levantó el brazo para indicar que esto se acababa y con un saque potente se encargó que el equipo de Rafelbunyol levantara la Copa.

Autoritats

La entrega de trofeos estuvo a cargo del director de RSC y Relaciones Institucionales de Caixa Popular, Paco Alos; el coordinador de pilota en la Generalitat Valenciana, Tino Bendicho; la vicepresidenta de FPV, Susana Martínez; Laura Sáez en representación de la Diputación de Valencia; la teniente alcalde de Rafelbunyol, Rosa Azor; la alcaldesa de Bonrepòs i Mirambell, Raquel Ramírez; y la teniente alcalde de Riba-roja, Teresa Pozuelo.