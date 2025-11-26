Desafío entre Europa y América en la I Copa José Luis López

El desafío de Europa contra América es el primero de la historia. El juego de pelota a mano, entendido como una de las primeras manifestaciones lúdicas del ser humano, se desarrolló en tierras mesoamericanas y en tierras europeas.

La Confederación Internacional nacida en Bruselas en el año 1928, sucesora de una Federación Internacional anterior, de 1923, como puede constatarse en el Museo de la Pelota de Ath, en Bélgica, ha conseguido reunir a los mejores jugadores americanos y europeos para enfrentarlos en dos modalidades: una de juego directo, al estilo de la Feninde griega, y otra, de estilo indirecto, contra una pared, extendida por medio mundo y reconocida oficialmente por la CIJB como One Wall.

Cancha de juego. internacional / FEPDIVAL

Alzira ha sido el escenario elegido para este singular evento que ha despertado la lógica expectación entre el mundo de este deporte, rico y variado, patrimonio de todos y orgulloso de su diversidad. Seguramente esa diversidad es la que ha guiado la elección de las selecciones, la europea, por el italiano Giorgio Vacchetto, y la americana, con el argentino Adrián Astorga.

Por Europa han sido elegidos, en la categoría masculina, el belga Loïc Clement, el británico Luke Thomson, los vascos Amantegui y Baldarrain, el valenciano de Benidorm José Luis Calvo y el italiano Massimo Vacchetto, todos ellos primeras figuras en las modalidades elegidas para el duelo.

Por América los elegidos han sido Timothi Timbo, que tuvo ocasión de enfrentarse al campeonísimo valenciano Puchol en Nueva York, Nazir Marston, una de las jóvenes figuras de la liga estadounidense, el mexicano Donovan Medina, los argentinos Leonardo Vidoni y Leandro Rodríguez, así como los ecuatorianos Rafael Cali y Raúl Andrade. Un elenco de figuras que lucharán por este primer título intercontinental.

La competición también tendrá su categoría femenina, en la modalidad de One wall. Por parte de Europa, el seleccionador ha optado por dos figuras valencianas, Mar de Bicorp y Ana de Beniparrell, que estarán acompañadas de Miren Larralde, primera figura de la pelota a mano femenina de Euskadi.

Cancha de one wall / FEPDIVAL

No lo tendrán fácil ante la mexicana Paola Reyes, considerada la número uno de la amplia cantera de México, la puertorriqueña Melodie Gárate y la argentina Amparo Castrillejo.

Competición mixta

La CIJB incide en las políticas de igualdad y programa en este desafío dos duelos mixtos, uno en Juego Internacional y otro en One Wall. Ambos duelos sumarán para proclamar el campeón absoluto.

El programa comenzará con la ceremonia inaugural mañana viernes en el Trinquet Municipal a partir de las 19h. El sábado, a las 11 horas en el Campo Venecia, duelos masculino y mixto de Juego Internacional y a partir de las 16 horas, en el pabellón Pérez Puig, competición de One Wall, en categorías masculina y femenina con cuatro duelos individuales y dos dobles en cada una de ellas y un duelo mixto.