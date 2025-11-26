Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Pedreguer coronarà als campions del IX Trofeu masymas Supermercados

Aquest dissabte de vesprada viurem les grans finals en les modalitats de raspall, on juguen pel títol l’equip de Marrahí i Tonet IV contra el de Vicent, Murcianet i Alejandro; i d’escala i corda on s’enfronten Puchol II i Nacho davant Francés, Hilari i Carlos

Puchol II buscarà el títol junt amb Nacho

La novena edició del Trofeu masymas Supermercados conclou aquest dissabte amb la celebració de les finals de les modalitats de raspall i d’escala i corda al trinquet de Pedreguer. La canxa de la localitat de la Marina Alta s’engalanarà per a rebre dos grandíssimes partides, dignes d’unes finals d’un dels campionats més esperats pels pilotaris i aficionats durant l’any.

En la modalitat de raspall, han arribat a la gran final la parella formada per Marrahí i Tonet IV i el trio integrat per Vicent, Murcianet i Alejandro. El bitllet per a la final el va aconseguir el trio a Xeraco el passat dilluns, després de vèncer 25 a 5 a un poderós equip com el format per Montaner, Seve i Nèstor.

Alejandro, Murcianet i Vicent, al finalitzar la seua semifinal del IX Trofeu masymas Supermercados

Per la seua banda, la parella va obtenir el mateix resultat en la seua semifinal, celebrada al trinquet d’Oliva aquest dimarts. Marrahí i Tonet IV van superar amb claredat al trio de Salelles II, Raúl i Ibiza, que no va poder contrarestar la compenetració de la parella.

Marrahí i Tonet IV celebren la victòria en semifinals

La gran final pel títol del IX Trofeu masymas Supermercados en la modalitat de raspall està prevista per a aquest dissabte a les 17 hores al recinte pedreguerí. La parella vestirà de roig i serà la favorita davant un trio jove que s’entén molt bé i té molta pegada.

A continuació, cap a les 18:30 hores està programada l’altra final, la de la modalitat d’escala i corda. També s’amidaran parella contra trio. Puchol II i Nacho, dos dels millors jugadors en la seua posició buscaran endur-se el títol del masymas Supermercados davant el trio de Francés, Hilari i Carlos.

Francés capitanejarà l'altre trio finalista d'escala i corda

La parella de Puchol II i Nacho es va fer amb el pas a la gran final després de vèncer en les semifinals al trio format per Giner, Conillet i Tomàs II per 60 a 40 al trinquet Rovellet de Dénia. Gran partida dels cinc pilotaris, en especial dels rests i de Nacho, que van ratllar un gran nivell.

L’altra semifinal de la modalitat del joc per dalt es va celebrar a Benissa. Grandíssima partida dels equips de Francés, Hilari i Carlos i de Pere Roc II, Àlvaro Gimeno i Hèctor, que van oferir quinzes de moltíssima qualitat i pegada a un públic entregat i que va omplir el trinquet per a gaudir fins a l’iguals a 45. Des d’eixe moment, el trio de de Francés, Hilari i Carlos va poder pegar una passa endavant per a fer-se amb el bitllet per a la final (45-60).

Per tant, esperem dos finals en que se jugarà molt a pilota. Amb dós parelles aniran de roig davant els trios, que jugaran de blau. Pedreguer espera la seua gran festa de la pilota i als nous campions del IX Trofeu masymas Supermercados.

