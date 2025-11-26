Pedreguer coronarà als campions del IX Trofeu masymas Supermercados
Aquest dissabte de vesprada viurem les grans finals en les modalitats de raspall, on juguen pel títol l’equip de Marrahí i Tonet IV contra el de Vicent, Murcianet i Alejandro; i d’escala i corda on s’enfronten Puchol II i Nacho davant Francés, Hilari i Carlos
La novena edició del Trofeu masymas Supermercados conclou aquest dissabte amb la celebració de les finals de les modalitats de raspall i d’escala i corda al trinquet de Pedreguer. La canxa de la localitat de la Marina Alta s’engalanarà per a rebre dos grandíssimes partides, dignes d’unes finals d’un dels campionats més esperats pels pilotaris i aficionats durant l’any.
En la modalitat de raspall, han arribat a la gran final la parella formada per Marrahí i Tonet IV i el trio integrat per Vicent, Murcianet i Alejandro. El bitllet per a la final el va aconseguir el trio a Xeraco el passat dilluns, després de vèncer 25 a 5 a un poderós equip com el format per Montaner, Seve i Nèstor.
Per la seua banda, la parella va obtenir el mateix resultat en la seua semifinal, celebrada al trinquet d’Oliva aquest dimarts. Marrahí i Tonet IV van superar amb claredat al trio de Salelles II, Raúl i Ibiza, que no va poder contrarestar la compenetració de la parella.
La gran final pel títol del IX Trofeu masymas Supermercados en la modalitat de raspall està prevista per a aquest dissabte a les 17 hores al recinte pedreguerí. La parella vestirà de roig i serà la favorita davant un trio jove que s’entén molt bé i té molta pegada.
A continuació, cap a les 18:30 hores està programada l’altra final, la de la modalitat d’escala i corda. També s’amidaran parella contra trio. Puchol II i Nacho, dos dels millors jugadors en la seua posició buscaran endur-se el títol del masymas Supermercados davant el trio de Francés, Hilari i Carlos.
La parella de Puchol II i Nacho es va fer amb el pas a la gran final després de vèncer en les semifinals al trio format per Giner, Conillet i Tomàs II per 60 a 40 al trinquet Rovellet de Dénia. Gran partida dels cinc pilotaris, en especial dels rests i de Nacho, que van ratllar un gran nivell.
L’altra semifinal de la modalitat del joc per dalt es va celebrar a Benissa. Grandíssima partida dels equips de Francés, Hilari i Carlos i de Pere Roc II, Àlvaro Gimeno i Hèctor, que van oferir quinzes de moltíssima qualitat i pegada a un públic entregat i que va omplir el trinquet per a gaudir fins a l’iguals a 45. Des d’eixe moment, el trio de de Francés, Hilari i Carlos va poder pegar una passa endavant per a fer-se amb el bitllet per a la final (45-60).
Per tant, esperem dos finals en que se jugarà molt a pilota. Amb dós parelles aniran de roig davant els trios, que jugaran de blau. Pedreguer espera la seua gran festa de la pilota i als nous campions del IX Trofeu masymas Supermercados.
