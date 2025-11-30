El Genovés tanca la Copa Caixa Popular amb les finals Pro2
Hui, des de les 10:30 hores, se celebra la d’escala i corda Pro2 entre les parelles de Vila-real i Petrer – CPV Petrer. Tot seguit, se disputarà la final de raspall Pro2 entre els equips d’Ondara – Portal de la Marina i Castelló
Hui, diumenge 30 de novembre, es posarà el colofó a la Copa Caixa Popular 2025. Serà el torn per als Pro2, on les dos modalitats compartiran una jornada espectacular de finals en un dels bressols de la pilota, el trinquet del Genovés. Allí es viurà primer la batalla pel títol en escala i corda a partir de les 10:30 hores. I després, una vegada es coneguen els primers campions, arrancarà la decisiva partida de raspall.
La primera partida serà per als equips d’escala i corda. Joan Orts i Àlvaro Mañas, ambaixadors de l’Ajuntament de Vila-real, defendran la seua condició de favorits després de guanyar totes les partides. El rest de Vinalesa explicava el seu pas per la Copa.
“Hem fet un campionat molt bo però ha sigut dur. Crec que hem tingut eixa pressió de ser els favorits però tant Álvaro com jo ens ho hem pres bé i ha sigut una motivació per a arribar en un gran moment”, va comentar el jove pilotari abans de la final.
Davant tindran a un dels equips que més difícil li ho van posar en fase regular, Lostado i Morret (Petrer – CPV Petrer). Lostado és el més veterà de la final i només va caure 60 a 50 en la partida de la fase regular. Si està bé, té moltes mans per a contrarestar a la parella de Vila-real, i més acompanyat de Morret, amb qui s’ha compenetrat molt bé.
“Amb Morret estic molt a gust. Ell va començar la Copa amb Peye fent molt bones partides i des de la seua lesió, vaig voler entrar amb ganes de fer-ho bé. Partida a partida hem treballat i això s’ha traduït en arribar a la final”, va assegurar el rest d’Algímia d’Alfara.
La pilota començarà a rodar per baix a partir de les 12:00 hores amb una altra final molt oberta. Bonillo, Marc O. i Terrades (Ondara – Portal de la Marina) ja saben el que és guanyar als seus rivals després d’una gran fase regular i unes semifinals patides, però sempre controlant cada partida.
Davant estarà l’equip de Terrades II, Momparler i Javier (Castelló), que venen de superar molts obstacles, com la prèvia d’accés a semifinals o una eliminatòria de semifinals complicada d’anada i tornada contra l’equip que havia sigut favorit fins a eixa data (Ian i Alejandro). Tant Bonillo com Javier es van acordar d’Ibiza i Marín, dos companys que per lesió no van poder continuar en el campionat.
Finalment, cal destacar que en esta final jugaran enfrontats els dos germans Terrades, una cosa poc habitual però que li afegeix un altre al·licient més a aquesta gran final amb la qual es donarà per conclosa la Copa Caixa Popular 2025.
El trio de Francés i Marrahí i Tonet IV, campions del IX Trofeu masymas Supermercados
Ahir de vesprada se van celebrar al trinquet de Pedreguer les dos finals de la novena edició del Trofeu masymas Supermercados. En aquesta ocasió, els equips guanyadors ha sigut la parella en el cas del raspall i el trio en el cas de l’escala i corda, a un trinquet que va respondre a la fita i va omplir les graderies del trinquet.
Pel que fa al raspall, Marrahí i Tonet IV es van mostrat molt compenetrats, igual que en les semifinals, i van poder vèncer a un compacte trio com el de Vicent, Murcianet i Alejandro. La partida va començar igualada amb dos equips que volien mostrar la millor versió en un trinquet poc habituat a veure raspall.
Després de l’iguals a 5, els rojos van començar a imposar la treta. Marrahí, amb molta potència, i Tonet IV, sempre ben situat i parant molta pilota, va aconseguir imposar a poc a poc el seu joc tot i la garra de Murcianet, la velocitat d’Alejandro i el potent traure de Vicent. A les postres, 25 per 10 per a la parella, que alça, de nou, un gran campionat.
L’altra final de la jornada, la de la modalitat d’escala i corda va caure del costat del trio de Francés, Hilari, i Carlos. Puchol II i Nacho no va poder confrontar al trio en un trinquet com Pedreguer, ample i més favorable per a un trio. Francés, Hilari i Carlos van mostrar la seua qualitat des del primer moment i van trobar més fàcilment la llotgeta, fet determinant per a endur-se el títol.
En la contra, la parella va ratllar moments de gran nivell de pilota i va lluitar de tu a tu durant bona part de la partida, però, finalment va caure davant l’ímpetu del trio, que va jugar de forma espectacular i mostrant com de compenetrats estaven. Finalment, 60 a 30 per a Francés, Hilari i Carlos, que s’emporta la novena edició del IX Trofeu masymas Supermercados en la modalitat del joc per dalt.
