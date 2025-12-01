Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Copa Caixa Popular Pro2 tanca amb dos finals brillants

L’equip de Lostado i Morret (Petrer-CPV Petrer) va guanyar en escala i corda Pro2 a Joan Orts i Mañas (Vila-real). La final de raspall Pro2 va coronar a Bonillo, Marc Ortega i Terrades (Ondara-Portal de la Marina) davant Terrades II, Momparler i Javier (Castelló)

Les últimes dos finals de la Copa Caixa Popular van deixar altres dos partides memorables en les categories Pro2. En el trinquet del Genovés, Lostado i Morret, ambaixadors de Petrer-CPV Petrer, van donar un colp sobre la taula per a véncer 60-40 a l'equip de Joan Orts i Àlvaro Mañas (Vila-real). Mentres que Bonillo, Marc Ortega i Terrades (Ondara-Portal de la Marina) van aconseguir trencar en l'últim joc la final per a superar 25-20 a Terrades II, Momparler i Javier (Castelló).

Es respirava pilota des de primera hora del matí en el trinquet del Genovés. La categoria d'escala i corda va ser la primera a donar principi amb els equips de Petrer-CPV Petrer i Vila-real lluitant pel títol. Els primers jocs es van caracteritzar pels nervis en els dos equips, que es van anar repartint el marcador fins a arribar a l'equador de la partida.

Els quinzes començaven a posar-se cada vegada més complicats. Lostado aprofitava per a complicar primer amb el rebot a Joan Orts i després a Mañas amb una pilota pegada a la muralla que no va poder retornar el mitger. Els blaus tenien la primera oportunitat per a posar-se per davant en el marcador i Lostado, de nou protagonista, la deixava caure de l'escala per a descarregar el braç i superar als seus rivals (30-35). Els blaus van aprofitar el bon moment per a traure un altre joc d'avantatge davant els dubtes en els seus rivals.

Però l'equip de Vila-real, amb Carlos a la ferida, no volia perdre de vista la final. Morret, ben parat, jugava desgastant als seus rivals movent-los d'un costat a un altre. Els blaus tenien VAL per a ampliar el marcador a tres jocs, però Carlos es va encarregar de donar-los una pilota extra amb la ferida. Els rojos ho van aprofitar amb un Mañas enrabiat que aconseguia igualar la partida. El marcador reflectia 40-40 i amb VAL per a posar-se de nou per davant, apareixia el Morret més determinant.

L'equip de Petrer no es va deixar portar per la remuntada i va aconseguir frenar als seus rivals aconseguint un joc psicològic per a la final. Els blaus van tornar a repetir la gesta amb el 40-50 salvant fins a tres pilotes de VAL. Els de Vila-real ja no sabien què fer per a superar als campions i Lostado, amb una altra potent volea, deixava sense oportunitats el rebot de Joan. L'últim quinze d'esta final va eixir de la mà dreta de Morret, que amb molta classe la pegava a la careta per a acabar de tancar una Copa excelsa.

Final de la Copa Caixa Popular Raspall Pro2

L'última final de la Copa Caixa Popular va ser per a la categoria de Raspall Pro2. I com ocorreguera en les seues predecessores, el títol es va decidir en l'últim joc.Apassionant des de l'inici amb la reballada favorable a l'equip de Castelló. Els blaus es van fer amb el primer amb Momparler sostenint a l'equip i després Bonillo directe des del dau equilibrava el marcador.

Els rojos avisaven amb la primera oportunitat de trencar des de la resta, però Terrades II l'evitava buscant al seu germà, que no va poder connectar, i després guanyant el enfrontament a Bonillo (5-10). En el següent va ser Marc Terrades qui li la retornava al seu germà per a igualar a deu i passar al resto en un joc controlat per l'equip d'Ondara-Portal de la Marina. La dinàmica de la partida continuava amb Javier posant als seus per davant i Bonillo de nou dominant amb el seu servici per a mantindre la calma de la final (15-15).

Els blaus van ser els primers a tindre l'oportunitat d'alçar el títol amb un quinze que Marc Ortega va aconseguir frenar. El mitger va ser clau en el moment de màxima tensió per a contindre la situació i Terrades no va perdonar ni un quinze per a arribar al 20-20. El trinquet del Genovés es posava en peu mentres les mirades es creuaven i els germans es donaven la mà al mig del trinquet. Els blaus des del dau remaven en contra amb VAL per als rojos, que no van poder fer-ho en el primer, però no van perdonar en el segon. L'equip d'Ondara-Portal de la Marina es va fer finalment amb el títol sabent patir i anteposant-se a la partida dauera.

Van lliurar els premis el coordinador de pilota en la Generalitat Valenciana, Tino Bendicho; el president de la Federació de Pilota Valenciana, Vicent Molines i els vicepresidents, Pau Gallego, Susana Serrano i Elena Gómez; l'alcalde del Genovés, Pablo Vilar; la regidora d'Esports de Petrer, Patricia Martínez; l’alcalde d'Ondara, José Ramiro; i el seu regidor d'Esports, Jordi Ruiz

