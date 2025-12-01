El IX Trofeu masymas Supermercats corona als seus campions en una gran festa
En escala i corda, Francés, Hilari i Carlos van vèncer 60 a 30 a Puchol II i Nacho
Marrahí i Tonet IV es van imposar 25 per 10 a Vicent, Murcianet i Alejandro en la modalitat de raspall
El dissabte de vesprada se van celebrar al trinquet de Pedreguer les dos finals de la novena edició del Trofeu masymas Supermercados. En aquesta ocasió, després de viure dos grans finals, els equips guanyadors ha sigut la parella en el cas del raspall i el trio en el cas de l’escala i corda, a un trinquet que va respondre a la fita i va omplir les graderies del trinquet.
Pel que fa al raspall, Marrahí i Tonet IV es van mostrat molt compenetrats, igual que en les semifinals, i van poder vèncer a un compacte trio com el de Vicent, Murcianet i Alejandro. La parella es duu molt bé tan dins com fora del trinquet i es fan difícils de superar. La partida va començar igualada amb dos equips que volien mostrar la millor versió en un trinquet poc habituat a veure raspall.
Quinzes ràpids
Als primers dos jocs es va imposar la treta amb quinzes ràpids. Un per a cada equip amb els potents traures de Marrahí, primer, i de Vicent, després. Amb l’iguals a 5, els rojos van començar a imposar el seu joc. Marrahí, amb molta potència, i Tonet IV, sempre ben situat i parant molta pilota, va aconseguir sobrepassr a poc a poc als blaus tot i la garra de Murcianet, la velocitat d’Alejandro i l'esforç incansable de Vicent.
El duet va trencar el dau al quart joc i va decidir la partida. A un trinquet com Pedreguer i una modalitat com raspall, és molta llosa perdre el dau. Amb 20 per 5 al marcador, els blaus aconsegueixen el seu dau i en l'últim joc, Murcianet es fa mal al braç per una forta pilotada. A les postres, 25 per 10 per a la parella, que alça, de nou, un gran campionat.
Tot seguit es va viure l’altra final de la jornada, la de la modalitat d’escala i corda. El trio de Francés, Hilari, i Carlos es va mostrar molt compacte durant tota la partida i Puchol II i Nacho no va poder confrontar-los en un trinquet com Pedreguer, ample i més favorable per a un trio per la facilitat de trobar la llotgeta.
Francés, Hilari i Carlos van mostrar la seua qualitat des del primer moment amb un Francés concentrat, un Hilari que està a un nivell espectacular i un Carlos que va ferir molt i va tancar prou quinzes davant. Després del 20 iguals, els blaus ja es van desapegar al marcador amb el 20 per 30. Un avantatge que vam ampliar quan va arribar el 25 a 40. Els blaus no tenien forat i la parella ho intentava amb qualitat i precisió però no li trobava les costures.
Amb el 30 a 45, pareixia que podia haver partida, ja que van fer un joc molt disputat, però va caure del costat blau de nou. Amb quatre jocs de diferència, els blaus ja es van encaminar a tancar la partida i el campionat.
En la contra, la parella va ratllar moments de gran nivell de pilota i va lluitar de tu a tu durant bona part de la partida, però, finalment va caure davant l’ímpetu del trio, que va jugar de forma espectacular i mostrant com de compenetrats estaven. Finalment, 60 a 30 per a Francés, Hilari i Carlos, que s’emporten la novena edició del IX Trofeu masymas Supermercados en la modalitat del joc per dalt.
Els finalistes de les dos modalitats van estar acompanyats durant el lliurament de trofeus per José Juan Fornés, director general de masymas Supermercats; Sergi Ferrús, alcalde de Pedreguer; Celia Mas, regidora d'Esports; Vicent Molines, president de la FPV, i Elena Gómez, vicepresidenta.
