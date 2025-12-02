América supera a Europa en la I Copa José Luis López (9-5)

La selección de América superó a la Europa en la primera edición de la Copa José Luis López disputada en Alzira. Del total de 14 partidos disputados en las categorías masculina, femenina y mixta, los americanos vencieron en 9 duelos mientras los europeos lo hicieron en 5. La competición programó dos duelos de juego directo y 12 duelos de One Wall, especialidad profundamente arraigada en muchos estados de Norteamérica.

El triunfo americano en One Wall se daba por hecho. Sin embargo, la respuesta de Europa ha sido mucho más dura de lo previsto, pues varios partidos se decidieron en el tercer set de desempate, lo que indica el alto nivel de juego de los europeos, especialmente de los representantes de Bélgica, Reino Unido y Euskadi.

Duelo entre Melanie y la valenciana Mar. / FEDPIVAL

En el juego directo destacaron los pelotaris europeos, claramente superiores a los americanos. Digno de destacar es el duelo en la categoría mixta que se decidió a favor de la selección europea por 6 a 5. La adaptación de Melanie Gárate, de Puerto Rico ,y Paola Reyes, de México, puso contra las cuerdas al combinado mixto europeo.

Alineaciones del partido de juego internacional mixto. / FEDPIVAL

En la especialidad de One Wall destacó de manera especial la calidad e inspiración de Loïc Clement, que, como número uno europeo, derrotó al número uno nortemaricano, Nazir Marston, en un duelo titánico resuelto en el tercer set.

En la categoría femenina impresionó el nivel de la puertorriqueña Melanie Gárate. Tanto Loic Clement de Bélgica como Melanie Garate obtuvieron el título de mejor jugador masculino y femenino respectivamente.

Melanie Gárate y Loic Clement, mejores del torneo. / FEDPIVAL

Experiencia positiva

Reunir a los mejores atletas de ambos continentes en un duelo por selecciones es una experiencia novedosa que ha culminado con un éxito deportivo indudable. Ha sorprendido la progresión en el dominio de la técnica de One Wall por parte europea. En ese aspecto ha impresionado la creatividad en el juego de Loïc Clement, belga con dos manos prodigiosas y una estrategia perfecta de juego que le llevó a derrotar al número uno estadounidense.

Este jugador también resultó decisivo en el duelo de Juego Internacional Mixto. El seleccionador Giorgio Vacchetto confió en su zurda para asegurar un triunfo que se había complicado mucho dada la respuesta magnifica de la representación mixta americana, con Paola Reyes y Melanie Gárate como figuras indiscutibles.

Posibilidades de futuro

La competición se cerró con la cena de entrega de premios y distinciones en la que se reafirmó el deseo de continuidad de este torneo que homenajea a José Luis López por su generosa entrega al movimiento internacional.

Desde todos los protagonistas se apostó por la continuidad de la iniciativa que ha sido posible por la suma de voluntades de la CIJB, la Federació de Pilota Valenciana, las distintas federaciones europeas y americanas, así como del patrocinio de la Diputació de València, que una vez más ha demostrado su apuesta por este deporte, junto a la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Alzira, sensibilizado de una manera especial con el movimiento internacional. La colaboración del club local que preside Eduardo López resultó determinante para el éxito organizativo.