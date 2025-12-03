La Baronia B s'adjudica la Copa d'escala i corda a Massamagrell
Moncada, Moixent i el club local s'apunten els títols de la resta de categories
El passat cap de setmana es celebraren les finals de la 2ª Copa d'escala i corda Trofeu Diputació de València 2025, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Massamagrell i el CPV Massamagrell.
El trinquet 'Tio Pena' massamagrellenc va ser l'escenari de la resolució dels títols de les 4 categories de la competició, que va coronar a La Baronia B com a campió de la màxima categoría.
La formació del Camp de Morvedre, el més fort de la fase regular, va superar amb un clar 60-30 a l'equip de Moncada en una partida on Pablo, Xato i Javier van mostrar-se molt més encertats que els seus rivals, Gabri, Manel i Adrián.
La Baronia signa d'aquesta manera un gran doblet després d'adjudicar-se també la Lliga, en aquella final celebrada al trinquet d'Algímia d'Alfara i protagonitzada per La Baronia A i La Baronia B, amb victòria per al 'B'.
Campions de Segona, Tercera i Quarta categoria
A la Segona categoría el títol es va quedar a casa. Baterías 4R Massamagrell i Camisolar Massamagrell B van oferir un duel prou igualat que es va tancar amb triomf dels primers per 60-50. Hugo, Álex i Lucas van alçar el trofeu de campions mentre que Nacho, Adrián i Marc s'hagueren de conformar amb el subcampionat.
Més igualada encara va resultar la final de Tercera. Les Alcusses Moixent Forn Llandete, amb Saúl, Lluís i Aleix, es va adjudicar el campionat de la categoria de bronze per un ajustat 60-55 contra els locals Germán, Iker i Vicente (Casa Planes Massamagrell).
Per últim, a la Quarta categoria, Baterías 4R Massamagrell tampoc va poder retindre el títol 'a casa', en el seu cas contra Moncada. El triomf de José Luis, Adrián, Toni i Kike per 60-45 davant Bruno, Darío i Nacho va tancar un cap de setmana de finals amb títols repartits per a tots els clubs participants.
Estigueren presents en els liuraments de trofeus i medalles Paco Gómez i Edmundo Boria, alcalde i regidor d'Esports de l'Ajuntament de Massamagrell.
Xilxes, Quatretonda i Orba proclamen als campions de raspall dels JECV
Les finals provincials de la 44 edició dels Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana (JECV) en la modalitat de raspall per equips es van disputar el passat dissabte als trinquets de Quatretonda, Orba i Xilxes.
A la província de València, les escoles de Quatretonda i el Moro, per partida doble, i el Genovés es van apuntar el triomf en les diferents categories.
Pel que fa a la província d'Alacant, Dénia, Ondara, Gata de Gorgos, Petrer i Orba destacaren a les finals disputades al trinquet d'Orba.
Quant a la província de Castelló, Vila-real, Almenara i Onda, juntament amb Castelló -amb dos triomfs- van ser les escoles més brillants a les finals celebrades aquest dissabte al trinquet de Xilxes.
Aquest campionat està integrat dins dels Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana, que es poden celebrar gràcies a la participació dels ajuntaments que cedeixen les seus en cada jornada així com a l’aportació de Caixa Popular, de la Generalitat Valenciana i de la Diputació de València.
