Presentat a Pelayo el III Trofeu Rolser de raspall femení
La competició es disputarà els dies 5 i 12 de desembre a Pedreguer i comptarà amb les millors pilotàries professionals
Aquest dimecres es va presentar al trinquet Pelayo el III Trofeu Rolser de Raspall femení professional, que es disputarà els dies 5 i 12 de desembre al trinquet de Pedreguer.
L’acte va comptar amb la presència de Joan Server, gerent de Rolser, i Susana Martínez, vicepresidenta de raspall de la Federació de Pilota Valenciana; així com les jugadores que participaran en el Trofeu.
Declaracions
Per a Joan Server, “ens fa molta ilusió tornar a organitzar el Trofeu Rolser, amb novetats. Enguany es faran les dos jornades a Pedreguer, dos divendres seguits, amb partides de pilota i una actuació musical, i esperem que es genere un gran ambient, amb gent jove i que siga una festa de la pilota".
Per a Susana Martínez, “des del seu inici, el Trofeu Rolser s’ha convertit en una referència dins del raspall, ja que ha comptat amb les pilotàries més destacades, tant del present com del futur de la nostra pilota".
Calendari
Totes les partides es jugaran al trinquet de Pedreguer, a partir de les 21:30 hores. Les semifinals es disputaran aquest divendres 5, mentre que les finals es celebraran el dia 12.
La primera semifinal enfrontarà a Victoria i Júlia contra Àngela, Natalia i Myriam. A continuació es disputarà la segona eliminatòria, amb la partida Ana-Amparo i Clara-Mar-Fanni.
Els equips eliminats disputaran la partida pel tercer lloc el dia 12, també a partir de les 21:30 hores, abans de donar pas a la gran final entre els conjunts guanyadors de les semifinals. Enguany, el fi de festa ho posarà l’actuació musical del grup ‘Diània’.
A més a més, el III Trofeu Rolser aprofitarà la jornada de les finals per rendir un homenatge a Ana Belén Giner ‘Ana de Borbotó’, jugadora, tècnica, dona bona i un referent dins de la pilota femenina, qui a més a més estarà present i actuarà com a dona bona de totes les partides.
El Trofeu Rolser de Raspall Femení es va celebrar per primera vegada en l’any 2022 i es va continuar en 2023, amb un èxit de joc i de públic. El trinquet de Pedreguer es va omplir en dos vetlades de finals inoblidables en les quals les jugadores protagonistes van fer vibrar als assistents.
En 2024, l’empresa Rolser va destinar el pressupost previst per a patrocinar el Trofeu a l’ajuda dels afectats per la DANA a la Comunitat Valenciana, en resposta a la responsabilitat social de l’empresa i a la seua voluntat de col·laborar en la recuperació de les zones més afectades.
Rolser i la pilota: una parella compromesa
El lligam de Rolser amb l’esport de la Pilota ve de lluny. És una afició heretada de generacions anteriors i que en l’actualitat l’empresa segueix recolzant mitjançant patrocinis d’equips i d’esdeveniments.
En el 50é aniversari de la companyia, Rolser fins i tot va emprar el tan característic “Va de Bo!” com a eslògan de la campanya que commemorava el mig segle d’història de l’empresa.
