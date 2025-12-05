La presentación del Trofeu Mestres 2025 reúne a los 29 mejores jugadores y jugadoras del año

Este jueves se ha presentado en el Centre Cultural La Rambleta de València los tres campeonatos profesionales de pilota que despedirán el año: el Trofeu Vito Mestres de raspall femenino; el Trofeu Mestres Caixa Popular de raspall masculino; y el Trofeu Mestres Caixa Popular de escala i corda. El acceso a estas competiciones premia la regularidad de los jugadores y jugadoras durante todo el año y se sustenta en el ranking de la Federació de Pilota Valenciana. Este sistema se puso en marcha por primera vez en la temporada anterior y pondera los resultados en las competiciones, las valoraciones de jueces, valoraciones técnicas en entrenamientos, puntuación de compañeros y de trinqueters, así como la asistencia a actos y el rendimiento en las partidas del día a día.

El acto ha contado con la presencia de los 29 mejores jugadores y jugadoras que han brillado en este 2025. Allí se han presentado los doce equipos que lucharán desde semifinales por hacerse con alguno de esos tres títulos que hay en juego del 13 al 28 de diciembre.

Asistieron a la presentación el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó; el director de Responsabilidad Social Corporativa de Caixa Popular, Paco Alós; el presidente ejecutivo del Grupo VITO, Víctor Tormo; el presidente de la Federació de Pilota Valenciana, Vicent Molines; y el coordinador de Pilota de la Generalitat Valenciana, Tino Bendicho.

Trofeu Mestres Caixa Popular de escala i corda

El Trofeu Mestres Caixa Popular d'escala i corda será el primero en abrir fuego y se disputará de forma íntegra en el trinquet de Pelayo. El 13 de diciembre, a las 17:30 horas, se enfrentarán Alejandro (4º en el ranking de restos), Hilari (1º ranking de mitgers) y Salva (8º) contra Salva Palau (5), Conillet (4) y Guillem Palau (13).

La segunda semifinal será el 18 de diciembre a las 18:00 horas con De la Vega (1) y Nacho (2) contra Puchol II (3), Pere (6) y Héctor (7). Mientras que la gran final será el 21 de diciembre en la catedral de la pilota a las 11:30 horas.

Este campeonato tendrá la ausencia del actual campeón del Individual, Marc. El de Montserrat no ha podido volver todavía de su lesión y se pierde esta cita a pesar de ser el segundo mejor resto de la temporada según las valoraciones del ranking. Tampoco estará Tomàs II, número tres del ranking de mitgers. O el actual campeón de Copa, Pere Roc II, que por muy poco se queda fuera del top cuatro.

Trofeu Mestres de Raspall / FEDPIVAL

Trofeu Vito Mestres de raspall femenino

El trinquet del Genovés albergará el 16 de diciembre doble semifinal del Trofeu Vito Mestres. Desde las 18:00 horas estarán en juego los billetes para llegar a la final del 21 de diciembre en Pelayo (09:45h). El día 20 de diciembre se decidirá el tercer y cuarto puesto a las 17:00 horas en el trinquet de la Llosa de Ranes.

La primera semifinal enfrentará a Ana (1) y Amparo (4) contra Àngela (6), Natalia (1), e Isabel (5). La pilota continuará rodando en búsqueda de finalistas en el duelo entre Victoria (2) y Júlia (3) contra Clara (4), Mar (2) y Anabel (6).

Trofeu Mestres Caixa Popular de raspall

El Trofeu Mestres Caixa Popular de raspall masculino será el último en disputarse. El 19 de diciembre arrancarán las semifinales a las 18:30 horas en el trinquet del Genovés. Salelles (3) y Tonet IV (2) abrirán fuego contra Vicent (2) y Lorja (3).

La segunda semifinal será el 23 de diciembre en el trinquet de Oliva a las 18:30 horas. Iván (1) llega justo para jugar el último campeonato del año después de su lesión y compartirá equipo con Murcianet (5). Delante tendrán a dos campeones recientes de Copa, Montaner (4) y Seve (1).

Los clasificados despedirán el año en la gran final del 28 de diciembre en el trinquet de la Llosa de Ranes, a las 11:30 horas. Será la última modalidad que corone a sus campeones y despida el calendario profesional de 2025.

Alejandro, Natalia y Seve, ganadores del Premi Anual de Pilota

El acto se celebró junto a la gala de Premis Anuals de Pilota, donde Alejandro, Natalia y Seve recibieron el premio como jugadores más destacados en sus respectivas modalidades.