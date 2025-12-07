Giner i Nacho alçen el XIII Trofeu Ciutat de Benissa
La parella es va imposar 60-45 a De la Vega, Héctor i Jesús en una final que va superar les dos hores i mitja de partida
El XIII Trofeu Ciutat de Benissa no va deixar a ningú indiferent després d'una final memorable entre els equips de Giner i Nacho i De la Vega, Héctor i Jesús. Una partida que va acabar coronant a la parella amb un marcador de 60-45 que no va reflectir la tremenda igualtat que va haver durant quasi tres hores de partida.
Els primers jocs ja van deixar veure que seria una final dura. Cap equip estava disposat a posar-lo fàcil, encara que els blaus van perdonar l'oportunitat de posar-se per davant amb VAL-15. Un Nacho incansable es va treballar pràcticament el quinze per a acabar retallant distàncies i amb l'ajuda de Giner, van aconseguir evitar el joc blau per a posar el marcador 30-25 al seu favor.
El trio estava fent una gran partida aconseguint el joc posterior, però va tornar a concedir la remuntada de la parella campiona de la Lliga CaixaBank de 2024. L'equip roig va tornar a remuntar el joc des de la resta per a mantindre's novament per davant (35-30). El trio es va encomanar a un gran Jesús, que feia el joc per a igualar, i van acabar posant-se de manera momentània per davant (35-40).
La parella va aprofitar diversos errors consecutius del rival en la ferida per a fer-se amb dos jocs de diferència. A la final encara li quedava molt per comptar i els quinzes s'eternitzaven entre colps. Giner i Nacho aconseguien amb molt d'esforç arribar a un 55-45 que va costar tancar. I és que De la Vega, Héctor i Jesús van fer una partida excelsa quedant-se a les portes d'un títol molt treballat per la parella.
El trios de Seve i Salelles es disputaran el IX Trofeu Família Bataller
Les semifinals del IX Trofeu Família Bataller disputades al trinquet del Genovés van deixar dos eliminatòries molt disputades marcades per la incidència del dau. En la primera, Vercher, Seve i Bossio van començar en el servici i van poder contindre l'avantatge fins a l'últim joc per a superar a Marrahí, Raúl i Ricardet per 25-20.
Mateix guió però diferent desenllaç en la segona amb la victòria de Salelles II, Murcianet i Momparler contra Vicent i Tonet IV. La parella va començar al dau i amb el 15-15 van tindre oportunitat per a trencar el servici del trio. Encara així continuaven amb l'avantatge, però en l'últim joc els blaus van aconseguir trencar tot lo previst per a emportar-se un joc decisiu des del resto. La final serà el pròxim 12 de desembre entre els trios liderats en semifinals per Seve i Salelles II.
El III Trofeu Rolser s'acomiadarà amb una gran jornada
El trinquet de Pedreguer va acollir divendres passat una doble eliminatòria de semifinals que va deixar llums i ombres. Victoria i Júlia es van imposar amb molta claredat al trio d'Àngela, Natalia i Myriam. La mitgera de Navarrés va intentar contindre als seus rivals però la parella, que repetirà equip en el Trofeu Mestres, no va concedir pràcticament cap quinze i es va acabar portant el triomf fent sabatera.
La segona eliminatòria va estar més disputada però Ana i Amparo van acabar imposant-se per 25-10 a l'equip de Clara, Mar i Fanni. Els primers jocs van ser clarament rojos però les blaves van despertar gràcies a l'esforç de Mar, que va aconseguir evitar un resultat més ample. La resto de Beniparrel va destacar el seu equipo: "Estic molt contenta de jugar amb Amparo, de normal no coincidim i em sent molt còmoda. He crescut i m'he criat amb ella jugant a pilota. Així que jugar este Rolser amb Amparo és molt especial i més arribant a la final".
La batalla pel títol serà el pròxim 12 de desembre. Pedreguer acollirà novament una altra doble partida des de les 21.30 hores amb el tercer lloc en joc. Abans de la final, es rendirà un homenatge a Ana Belén Giner i després serà el colofó a les 22.30 hores amb l'enfrontament de Victoria i Júlia contra Ana i Amparo.