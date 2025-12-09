Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tavernes Blanques reuneix al millor del one wall autonòmic

Benjamín CPV Tavernes Blanques, Marcos CPV Bonrepòs i Mirambell, Iker i Unai CPV Orba i Rubén CPV Meliana es proclamaren campions els dissabte en les categories individuals. Tavernes Blanques, Bonrepòs i Mirambell, Orba, La Baronia i Marquesat s'imposaren aquest dilluns en la modalitat individual

Participants de la modalitat parelles.

FEDPIVAL

Tavernes Blanques

El Pavelló Municipal de Tavernes Blanques va acollir aquest llarg cap de setmana el 15é Campionat Autonòmic de One Wall tant en la modalitat individual com en la de parelles, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Tavernes Blanques i el CPV Tavernes Blanques Carraixet, a banda de la Generalitat Valenciana i la Diputació de València.

El dissabte va ser el torn de la modalitat individual. 70 jugadors i jugadores participaren en les 5 categories del campionat: masculí A i B, Juvenil, Cadet i Infantil.

Participants de la modalitat individual.

Els triomfs van correspondre a integrants dels clubs de Tavernes Blanques, Bonrepòs i Mirambell, Meliana i Orba, aquest últim en dos categories diferents.

En la categoria Masculina A es va imposar Benjamín del CPV Tavernes Blanques, per davant del seu company de club Gabriel i Raül del CPV Orba.

Individual masculí A.

Pel que fa al nivel Masculí B, el campió va ser Marcos del CPV Bonrepòs i Mirambell, superior a David del CPV Almassora i a Juan, també del CPV Bonrepòs i Mirambell.

Individual masculí B.

Quant als Juvenils, Iker CPV Orba va dominar contra Román i Mario, els dos del CPV La Baronia.

Parelles Juvenil.

Rubén de Fez CPV Meliana va proclamar-se campió de la categoria Cadet, per davant del seu company de club Rubén Lacruz i Àngel CPV Orba.

Individual Cadet.

Per últim, al nivell Infantil, Orba va protagonitzar la final amb Unai com a campió i Dídac com a subcampió, seguits de David CPV La Baronia.

Individual Infantil.

Parelles

Aquest dilluns, també a Tavernes Blanques, es va celebrar el campionat de la modalitat per parelles, amb 7 categories diferents.

El podi Masculí A va estar monopolitzat pel club local. Tavernes Blanques A, amb Benjamín i Pau, es va proclamar campió. L'equip C va ser el subcampió i l'equip D signà la tercera posició.

Parelles Masculí A.

Tavernes també va imposar-se a la categoria Femenina A. Anabel i Mónica s'adjudicaren el títol per davant de Meliana i Bonrepòs i Mirambell, segon i tercer respectivament.

Parelles Femení A.

Orba va dominar el nivell Masculí B, amb els germans Joan i Marc. Bonrepòs i Mirambell B va tancar com a subcampió i Bonrepòs i Mirambell A es va penjar el bronze.

Parelles Masculí B.

La Baronia A s'emportà el títol de la categoria Juvenil, després de superar als equips d'Orba A i B.

Parelles Juvenil.

Al nivell Cadet Masculí, Orba també va ocupar el lloc més alt del podi, per davant de Meliana i Alzira.

Parelles Cadet Masculí.

Quant a la categoria Cadet Femenina, el duel a la final entre els dos equips de Marquesat va ser a la formació B, que es va imposar a la parella A.

Parelles Cadet Femení.

Per a tancar, el club d'Orba va ser el dominador de la categoria Infantil masculina. Els de la Marina Alta s'imposaren als seus 'veïns' d'Ondara i al CPV La Baronia.

Parelles Infantil Masculí.

