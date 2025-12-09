Tavernes Blanques reuneix al millor del one wall autonòmic
Benjamín CPV Tavernes Blanques, Marcos CPV Bonrepòs i Mirambell, Iker i Unai CPV Orba i Rubén CPV Meliana es proclamaren campions els dissabte en les categories individuals. Tavernes Blanques, Bonrepòs i Mirambell, Orba, La Baronia i Marquesat s'imposaren aquest dilluns en la modalitat individual
El Pavelló Municipal de Tavernes Blanques va acollir aquest llarg cap de setmana el 15é Campionat Autonòmic de One Wall tant en la modalitat individual com en la de parelles, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Tavernes Blanques i el CPV Tavernes Blanques Carraixet, a banda de la Generalitat Valenciana i la Diputació de València.
El dissabte va ser el torn de la modalitat individual. 70 jugadors i jugadores participaren en les 5 categories del campionat: masculí A i B, Juvenil, Cadet i Infantil.
Els triomfs van correspondre a integrants dels clubs de Tavernes Blanques, Bonrepòs i Mirambell, Meliana i Orba, aquest últim en dos categories diferents.
En la categoria Masculina A es va imposar Benjamín del CPV Tavernes Blanques, per davant del seu company de club Gabriel i Raül del CPV Orba.
Pel que fa al nivel Masculí B, el campió va ser Marcos del CPV Bonrepòs i Mirambell, superior a David del CPV Almassora i a Juan, també del CPV Bonrepòs i Mirambell.
Quant als Juvenils, Iker CPV Orba va dominar contra Román i Mario, els dos del CPV La Baronia.
Rubén de Fez CPV Meliana va proclamar-se campió de la categoria Cadet, per davant del seu company de club Rubén Lacruz i Àngel CPV Orba.
Per últim, al nivell Infantil, Orba va protagonitzar la final amb Unai com a campió i Dídac com a subcampió, seguits de David CPV La Baronia.
Parelles
Aquest dilluns, també a Tavernes Blanques, es va celebrar el campionat de la modalitat per parelles, amb 7 categories diferents.
El podi Masculí A va estar monopolitzat pel club local. Tavernes Blanques A, amb Benjamín i Pau, es va proclamar campió. L'equip C va ser el subcampió i l'equip D signà la tercera posició.
Tavernes també va imposar-se a la categoria Femenina A. Anabel i Mónica s'adjudicaren el títol per davant de Meliana i Bonrepòs i Mirambell, segon i tercer respectivament.
Orba va dominar el nivell Masculí B, amb els germans Joan i Marc. Bonrepòs i Mirambell B va tancar com a subcampió i Bonrepòs i Mirambell A es va penjar el bronze.
La Baronia A s'emportà el títol de la categoria Juvenil, després de superar als equips d'Orba A i B.
Al nivell Cadet Masculí, Orba també va ocupar el lloc més alt del podi, per davant de Meliana i Alzira.
Quant a la categoria Cadet Femenina, el duel a la final entre els dos equips de Marquesat va ser a la formació B, que es va imposar a la parella A.
Per a tancar, el club d'Orba va ser el dominador de la categoria Infantil masculina. Els de la Marina Alta s'imposaren als seus 'veïns' d'Ondara i al CPV La Baronia.
