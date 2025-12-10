La Nucía tendrá un “Trinquet” de Pilota Valenciana.

“La Nucía, Ciudad del Deporte” tendrá un Trinquet de Pilota Valenciana, para complementar las instalaciones y que “pueda seguir creciendo el nostre esport”. Así lo anunció Bernabé Cano, alcalde de La Nucía ayer en la presentación de los equipos de l’Escola de Pilota Valenciana de La Nucía. Actualmente el futuro Trinquet de La Nucía está en fase de redacción de proyecto y una vez finalizado se presentará al club y Escola de Pilota Valenciana. El futuro Trinquet de La Nucía se ubicará en la fase de ampliación de la “Ciutat Esportiva Camilo Cano” frente al Colegio Muixara y la Academia de Tenis Ferrer de La Nucía.

“Con el Trinquet seremos un referente de la pilota”

“Hemos anunciado que estamos trabajando para la construcción de un Trinquet en La Nucía, una infraestructura clave para potenciar y que siga creciendo la Pilota Valenciana en La Nucía, tanto a nivel de escuelas, club…etc. Queremos que sea un Trinquet referente a nivel autonómico cuando lo tengamos lo presentaremos al Club, Escola de La Nucía. La Selección de Pilota Valenciana suele concentrarse en La Nucía para mundiales y europeos y ahora cuando tenga el Trinquet, tendremos todas las infraestructuras para ser un “Centre de Tecnificació de Pilota Valenciana, del nostre esport”. Queremos que la pilota Valenciana tenga su protagonismo en “La Nucía, Ciudad del Deporte” comentó Bernabé Cano, alcalde de La Nucía.