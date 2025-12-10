Presentades les finals de l'Interpobles de galotxa 2025
Meliana i Pelayo acolliran aquest cap de setmana les 14 partides que decidirán els nous campions. Montserrat i Massalfassar reediten la final de l'any passat i se jugaran el títol de Primera de la modalitat en carrer
El 39é Campionat Autonòmic Interpobles de galotxa Gran Premi Edicom 2025 ha arribat al moment decisiu. Aquest dimarts van ser presentades les 14 finals de la present edició. Com és tradició, l'acte es va celebrar a la seu de l’empresa Edicom, al Parc Tecnològic de Paterna, i va comptar amb la presència del Marketing Manager d’Edicom, Enrique Buenaventura; el diputat d'Esports de la Diputació de València, Pedro Cuesta; el coordinador de pilota de la Generalitat Valenciana, Tino Bendicho; el president de la Federació de Pilota Valenciana, Vicent Molines; i el vicepresident de la FPV de l'àrea de galotxa, Juanba Camarelles; a més de jugadors, jugadores i representants dels equips que participaran en les finals.
Montserrat i Massalfassar repeteixen final
En Primera carrer, Lanzadera Montserrat A i Electrofassar Massalfassar han arribat a la gran final després de confirmar el bitllet en les tornades de semifinals amb sengles victòries.
Lanzadera Montserrat A va guanyar amb solvència en l’anada per 20 a 70 a Ovocity Marquesat A i també en la tornada per 70 a 30. En l’altre encreuament, Electrofassar Massalfassar va vèncer fora de casa per un ajustat 60 a 70 al CPV Borbotó A i va tornar a aconseguir el triomf a casa per 70 a 45.
En Primera trinquet, EDI Caixa Popular Manises A, que va guanyar l’anada per 70 a 55 davant Lairabas Invers, Faura E, va guanyar també en la tornada per un marcador de 70 a 60. El seu contrincant serà Trinquet de Torrent A, que també va vèncer les dos partides de semifinals a Trinquet de Torrent B, per un idèntic 70 a 10.
Pel que fa a la categoria Femenina, Bonrepòs i Mirambell C van guanyar fora de casa per un clar 20 a 70 a Ramón Bosch Meliana G i van tornar a fer el mateix a casa per 70 a 25 i és finalista. Justo Ballester Meliana F, que havia vençut l’anada 70 a 60 a Ovocity Marquesat, va veure com les d’Alfarb remuntaven en la tornada (70-45) i li ‘furtaven’ el bitllet per a la final.
En Segona carrer, Lanzadera Montserrat B va guanyar les dos partides a Vie Mobiliario Faura B. Ximo Electricitat Vai i 30 A espera en la final.
EDI Caixa Popular Manises B també es finalista en Segona trinquet després de vèncer a CPV Xúquer Sueca GA en una ajustada semifinal. El seu rival serà Disid Alfara A, que es va imposar a Ontinyent.
En Tercera trinquet, CPV Tavernes Blanques va remuntar davant CPV Bonrepòs i Mirambell A per a estar en la final. El seu rival serà Disid Alfara B, que va apuntar-se un doble triomf contra el CPV Onda A.
En allò referent a les categories de Curtes, en Primera, els duels de semifinals deixaren fora a Ovocity Marquesat C davant Caixa Popular Meliana B. Per la seua part, el CPV Meliana B superà a Valpro Motor Foios A.
En Segona Curtes, Ajuntament de Beniparrell A va remuntar en la tornada de semifinals a Fusteria Bellver Faura D. L’altre duel de semifinals entre CPV Meliana D i Gestoria Polo Nàquera B, es va saldar en favor dels melianers.
Per últim, en Tercera Curtes, Ajuntament de Beniparell B va guanyar a Ovocity Marquesat E i Laborfis Val i 30 va imposar-se a Immobiliària Palanca Fontestad Foios E.
Escolars
Les finals de les categories escolars de l'Interpobles Edicom de galotxa es jugaran entre el divendres de vesprada i el dissabte. En benjamins, Mondefruta Montserrat s’enfrontarà pel títol davant Foios.
Pel que fa a la categoria Aleví, els equips que han arribat a la final després de deixar fora a 12 equips en la fase regular i les semifinals són Faura i Alfara del Patriarca.
A la final de la categoria Infantil han arribat La Baronia i Distribuidora Elèctrica Meliana.
Els Cadets que s’amidaran pel títol seran Traverauto Riba-roja i l’equip local Petarderia Fantasia Meliana A.
La categoria Juvenil tindrà al tercer finalista melianer d’aquestes categories escolars. Petarderia Fantasia Meliana C Juvenils buscarà l’entorxat juvenil davant Agroturia Massalfassar.
Tant la final de Primera carrer com la de Juvenils seran emeses en streaming a través del canal de YouTube de la FPV.
Horaris de les finals
Carrer de Meliana:
18:00h: Aleví: Faura - Alfara
18:45h: Benjamí: Mondefruta Montserrat - Foios
19:30h: Infantil: La Baronia A - Distribuidora Eléctrica Meliana
Carrer de Meliana:
09:30h: Cadet: Traverauto Riba-roja - Petardería Fantasía Meliana
10:30h: 3ª Curtes: Ajuntament Beniparrell B - Laborfis Val i 30
12:00h: 1ª Curtes: Caixa Popular Meliana B - Meliana C
Carrer de Meliana:
15:30h: Juvenil: Agroturia Massalfassar - Petardería Fantasía Meliana C
16:30h: 1ª: Lanzadera Montserrat A - Electrofassar Massalfassar
Carrer de Meliana:
09:30h: 2ª Curtes: Ajuntament Beniparrell A - Meliana D
10:30h: Femenina: Bonrepòs i Mirambell - Ovocity Marquesat
12:00h: 2ª: Ximo Electricitat Val i 30 - Lanzadera Montserrat B
Trinquet Pelayo:
15:30h: 2ª: Disid Alfara A - EDI Caixa Popular Manises B
17:00h: 1ª: Trinquet de Torrent A - EDI Caixa Popular Manises
18:30h: 3ª: Tavernes Blanques - Disid Alfara B
