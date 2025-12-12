El Genovés celebra la final del Trofeu Família Bataller de raspall
Vercher-Seve-Bossio i Salelles II-Murcianet-Momparler van ser els equips classificats després d’unes semifinals molt igualades
La novena edició del Trofeu Família Bataller – Fundació José Luis López de raspall, amb la col·laboració de l’Ajuntament del Genovés, es resol aquest divendres. Un any més, la nissaga que va promoure la construcció de la instal·lació genovesina celebra el Trofeu en el seu honor a les portes del Nadal, amb una competició que compta any rere any amb les principals figures del raspall i, com es va veure en les dos partides prèvies a la final, amb un gran nivell i amb la màxima emoció.
En aquesta gran final estan citats dos trios. D’una banda, el format per Vercher, Seve i Bossio -l’únic jugador local- i, d’altra, Salelles II, Murcianet i Momparler.
Cal recordar que les dos semifinals es tancaren amb el mateix resultat. En la primera, el trio de Vercher es va desfer per 25-20 de l’equip format per Marrahí, Raúl i Ricardet.
En la segona semifinal, el conjunt de Salelles va superar, també per la mínima, al potent equip integrat per Vicent i Tonet IV, qui no va poder disputar la final en el ‘seu’ trinquet, a l’igual que Raúl i Ricardet.
Precisament Ricardet serà l’únic dels tres campions de l’any passat que no puga repetir el títol que va alçar amb Vercher i Seve, davant Salelles, Brisca i Bossio. La final arrancarà a partir de les 18:30 hores i s’ha programat com a partida prèvia el duel entre Marín i Izan contra Planto i Julio.
- Tres partidos de sanción por el Valencia-Sevilla
- Desvelados los detalles del fichaje de David Villa por el Valencia CF
- Así serán los asientos de 'máximo confort' del Nou Mestalla
- Ayuda económica del Sporting a la afición del Valencia
- Un parcial de 0-26 deja helado el Roig Arena
- El AC Milan puede hacerle un favor a Giorgi Mamardashvili
- Horario y dónde ver el Valencia Basket-Anadolu Efes Istanbul
- Pablo Aimar sienta cátedra en Paterna: Sus cinco frases más geniales