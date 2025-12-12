Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Noticias Valencia CFMercado de FichajesFórmula 1
instagram

El Genovés celebra la final del Trofeu Família Bataller de raspall

Vercher-Seve-Bossio i Salelles II-Murcianet-Momparler van ser els equips classificats després d’unes semifinals molt igualades

Júlia i Victoria superaren les semifinals amb molta autoritat.

Júlia i Victoria superaren les semifinals amb molta autoritat. / Fedpival

FEDPIVAL

La novena edició del Trofeu Família Bataller – Fundació José Luis López de raspall, amb la col·laboració de l’Ajuntament del Genovés, es resol aquest divendres. Un any més, la nissaga que va promoure la construcció de la instal·lació genovesina celebra el Trofeu en el seu honor a les portes del Nadal, amb una competició que compta any rere any amb les principals figures del raspall i, com es va veure en les dos partides prèvies a la final, amb un gran nivell i amb la màxima emoció.

En aquesta gran final estan citats dos trios. D’una banda, el format per Vercher, Seve i Bossio -l’únic jugador local- i, d’altra, Salelles II, Murcianet i Momparler.

Cal recordar que les dos semifinals es tancaren amb el mateix resultat. En la primera, el trio de Vercher es va desfer per 25-20 de l’equip format per Marrahí, Raúl i Ricardet.

Salelles, Murcianet i Momparler.

Salelles, Murcianet i Momparler. / Fedpival

En la segona semifinal, el conjunt de Salelles va superar, també per la mínima, al potent equip integrat per Vicent i Tonet IV, qui no va poder disputar la final en el ‘seu’ trinquet, a l’igual que Raúl i Ricardet.

Precisament Ricardet serà l’únic dels tres campions de l’any passat que no puga repetir el títol que va alçar amb Vercher i Seve, davant Salelles, Brisca i Bossio. La final arrancarà a partir de les 18:30 hores i s’ha programat com a partida prèvia el duel entre Marín i Izan contra Planto i Julio.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents