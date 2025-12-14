Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Alejandro, Hilari i Salva, primers finalistes del Trofeu Mestres

El trio s’adjudicà el triomf al trinquet Pelayo a l'equip de Salva Palau, Conillet i Guillem Palau (60-45)

Alejandro, Hilari i Salva, finalistes del Mestres

FEDPIVAL

València

Aquest dissabte el trinquet Pelayo va donar el tret d'eixida al Trofeu Mestres 2025. La primera semifinal de la modalitat d'escala i corda va citar a 'la Catedral' a nombrós públic per gaudir d'un gran cartell amb els millors jugadors de l'any en un duel que va resultar d'allò més igualat.

La formació d'Alejandro, Hilari i Salva va superar al trio de Salva Palau, Conillet i Guillem Palau per 60-45 i es va classificar per a la final del pròxim diumenge 21, també a Pelayo.

Conillet en acció

L'equilibri en el marcador va ser una constant durant pràcticament tot el duel, això sí, sempre amb l'iniciativa per part del conjunt roig, amb una gran actuació dels dos rests. Tant Alejandro com Salva Palau van liderar els seus equips, especialmente el pilotari de Montserrat, ben acompanyat per Hilari i Salva.

Amb aquest equip ja classificat per a la final, el seu rival eixirà després de la partida del pròxim dijous, igualment a Pelayo, entre De la Vega-Nacho i Puchol II-Pere-Héctor, un enfrontament a priori molt interessant.

