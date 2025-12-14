Montserrat suma el 9é Interpobles Edicom de galotxa a Meliana
El club melianer, Foios, Faura i la Baronia també van conquistar títols entre divendres i dissabte
La FPV informarà en breu de la nova data de les sis finals suspeses per la pluja
Aquest cap de setmana es disputaren parcialment al carrer municipal de pilota 'Vicent Venancio' de Meliana les finals del 39é Campionat Interpobles de galotxa Gran Premi Edicom. Huit dels 14 títols en joc es van resoldre entre el divendres i el dissabte, amb tres campionats per al club amfitrió, Meliana, dos per a Foios i un per a Montserrat, Faura i la Baronia.
La resta de finals, corresponents a les categories Femenina, 2a Carrer i 2a Curtes, més els tres nivells de la modalitat en trinquet, hauran d'ubicar-se en altra data, que la Federació de Pilota Valenciana comunicarà pròximament.
Màxima categoria
La vida continua igual en la màxima categoria de la modalitat en carrer. Lanzadera Montserrat va conquistar el nové títol del seu palmarés (8 en els últims 9 anys) després del seu còmode triomf contra Electrofassar Massalfassar per 70-35. Óscar, Carlos, Andreu i Rafa s'imposaren amb autoritat davant Moro, Rafa, Luis, Óscar i Xato.
Precisament Massalfassar continua liderant el rànquing de l'Interpobles Edicom, amb 13 campionats, però, per segon any consecutiu, haurà de conformar-se amb el subcampionat.
Pel que fa a la categoria juvenil, el títol es quedà 'a casa' gràcies a la victòria de Petardería Fantasía Meliana contra Agroturia Massalfassar (50-35).
En les categories de Curtes, a Primera, el duel entre dos equips del club melianer va ser per a la formació C per 70-45, per davant de Caixa Popular Meliana B.
A Tercera de curtes, Laborfis Val i 30 Foios s'emportà el títol en el seu enfrontament contra Ajuntament de Beniparrell per 70-40.
Categories escolars
Meliana va apuntar-se el seu tercer títol en la categoria cadet, gràcies al seu triomf contra Traverauto Riba-roja per 50-30.
Quant als infantils, La Baronia A superà a Distribuidora Eléctrica Meliana per un clar 50-10.
Al nivel aleví, Faura dominà amb contundència contra Alfara del Patriarca (50-0). Per últim, a la categoria benjamí Foios s'imposà per 50-20 davant Mondefruta Montserrat.
Participaren en el lliurament de trofeus i medalles Pedro Cuesta, diputat d'Esports de la Diputació de València i regidor d'Esports de Meliana, Trini Montañana, alcaldessa de Meliana; Joan Amer, regidor d'Esports de Faura; Vicen Martínez, Emma García i Laura Sanjuán, regidores d'Esports de Beniparrell, Foios i Montserrat; Vicent Molines, president de la FPV; i Juanba Camarelles i Jesús Fontestad, vicepresidents de la FPV.
- El Valencia mejora... pero no le da para remontar
- Los mejores jugadores que quedan libres para negociar en enero: estrellas a coste cero para la próxima campaña
- Luis García Plaza, entre los cuatro candidatos para el banquillo de la Real Sociedad
- Los escalofriantes números de Dimitri Foulquier (y el Valencia) ante el Atlético de Madrid
- Alineaciones probables del Atlético de Madrid - Valencia CF
- Oficial: El Valencia Basket - Casademont Zaragoza de LF Endesa, entre los partidos aplazados
- Las pilas del Valencia CF dan para competir poco más de una hora ante el Atlético de Madrid
- Las notas del Atlético de Madrid - Valencia CF