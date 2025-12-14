Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Montserrat suma el 9é Interpobles Edicom de galotxa a Meliana

El club melianer, Foios, Faura i la Baronia també van conquistar títols entre divendres i dissabte

La FPV informarà en breu de la nova data de les sis finals suspeses per la pluja

Montserrat, campió de 1a carrer contra Massalfassar.

FEDPIVAL

València

Aquest cap de setmana es disputaren parcialment al carrer municipal de pilota 'Vicent Venancio' de Meliana les finals del 39é Campionat Interpobles de galotxa Gran Premi Edicom. Huit dels 14 títols en joc es van resoldre entre el divendres i el dissabte, amb tres campionats per al club amfitrió, Meliana, dos per a Foios i un per a Montserrat, Faura i la Baronia.

La resta de finals, corresponents a les categories Femenina, 2a Carrer i 2a Curtes, més els tres nivells de la modalitat en trinquet, hauran d'ubicar-se en altra data, que la Federació de Pilota Valenciana comunicarà pròximament.

Màxima categoria

La vida continua igual en la màxima categoria de la modalitat en carrer. Lanzadera Montserrat va conquistar el nové títol del seu palmarés (8 en els últims 9 anys) després del seu còmode triomf contra Electrofassar Massalfassar per 70-35. Óscar, Carlos, Andreu i Rafa s'imposaren amb autoritat davant Moro, Rafa, Luis, Óscar i Xato.

Precisament Massalfassar continua liderant el rànquing de l'Interpobles Edicom, amb 13 campionats, però, per segon any consecutiu, haurà de conformar-se amb el subcampionat.

Meliana s'imposà a Massalfassar en categoria juvenil.

Pel que fa a la categoria juvenil, el títol es quedà 'a casa' gràcies a la victòria de Petardería Fantasía Meliana contra Agroturia Massalfassar (50-35).

En les categories de Curtes, a Primera, el duel entre dos equips del club melianer va ser per a la formació C per 70-45, per davant de Caixa Popular Meliana B.

A Tercera de curtes, Laborfis Val i 30 Foios s'emportà el títol en el seu enfrontament contra Ajuntament de Beniparrell per 70-40.

Categories escolars

Meliana va apuntar-se el seu tercer títol en la categoria cadet, gràcies al seu triomf contra Traverauto Riba-roja per 50-30.

El club melianer va monopolitzar la final de 1a Curtes.

Quant als infantils, La Baronia A superà a Distribuidora Eléctrica Meliana per un clar 50-10.

Al nivel aleví, Faura dominà amb contundència contra Alfara del Patriarca (50-0). Per últim, a la categoria benjamí Foios s'imposà per 50-20 davant Mondefruta Montserrat.

Participaren en el lliurament de trofeus i medalles Pedro Cuesta, diputat d'Esports de la Diputació de València i regidor d'Esports de Meliana, Trini Montañana, alcaldessa de Meliana; Joan Amer, regidor d'Esports de Faura; Vicen Martínez, Emma García i Laura Sanjuán, regidores d'Esports de Beniparrell, Foios i Montserrat; Vicent Molines, president de la FPV; i Juanba Camarelles i Jesús Fontestad, vicepresidents de la FPV.

