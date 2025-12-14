Ontinyent celebra les primeres finals de la Copa de raspall
Alzira, Pego, La Vall, Ontinyent-Aielo, Massamagrell i Polinyà de Xúquer s'alçaren amb els títols el passat dissabte
Les finals del diumenge 14, pendents de nova data, i les del dissabte 20, completaran la nòmina de nous campions i campiones
El trinquet municipal d'Ontinyent va celebrar aquest dissabte les primeres finals de la 27a Copa de raspall Trofeu Diputació de València 2025, corresponents a les categories Segona masculina i femenina, 5a, 6a i 7a masculina i la categoria cadet.
En Segona masculina el títol es va quedar a la Vall d'Albaida. La formació d'Ontinyent-Aielo es va imposar per 25-15 al CPV Muro i conquistà el títol.
Per la seua part, a Segona femenina, el CPV Massamagrell superà, també per 25-15 al CPV El Genovés.
Quant a 5a masculina, La Vall D va dominar amb molta solvència la seua final contra Ajuntament de Beniparrell per 25-5.
En sisena categoria, Pego guanyà, també per 25-15, al CPV Bonrepòs i Mirambell. A setena, Polinyà de Xúquer superà a Castelló de Rugat per 25-20.
Per últim, el títol cadet se'n anà cap a Alzira, gràcies al triomf de l'equip Up School! Alzira E per 25-5 contra la Llosa de Ranes.
Autoritats presents
Estigueren presents en el lliurament de trofeus i medalles Óscar Borrell, tinent d'alcaldia de l'ajuntament d'Ontinyent; Ferran Gandia, regidor d'Esports ontinyentí; Pablo Vilar, alcalde del Genovés; Eva Femenia, regidora d'Esports de Polinyà de Xúquer; José Manuel Alberich, regidor d'Esports de Bonrepòs i Mirambell; i les vicepresidentes de la FPV Susana Martínez i Susana Serrano.
Finals pendents
Les finals previstes per al diumenge 14, una volta cancel·lades per les previsions meteorològiques i a l'espera de nova data, i les del dissabte 20 completaran la nòmina de nous campions i campiones.
- El Valencia mejora... pero no le da para remontar
- Los mejores jugadores que quedan libres para negociar en enero: estrellas a coste cero para la próxima campaña
- Luis García Plaza, entre los cuatro candidatos para el banquillo de la Real Sociedad
- Los escalofriantes números de Dimitri Foulquier (y el Valencia) ante el Atlético de Madrid
- Alineaciones probables del Atlético de Madrid - Valencia CF
- Oficial: El Valencia Basket - Casademont Zaragoza de LF Endesa, entre los partidos aplazados
- Las pilas del Valencia CF dan para competir poco más de una hora ante el Atlético de Madrid
- Las notas del Atlético de Madrid - Valencia CF