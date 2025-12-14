Alerta taronja
Suspesa tota activitat federativa hui a València i Alacant
La previsió de pluges i l'alerta meteorológica cancel·len les finals de clubs de galotxa, raspall i llargues
FEDPIVAL
Degut a les previsions meteorològiques i l'alerta decretada per la Generalitat Valenciana, aquest diumenge 14 de desembre se suspen tota activitat federativa en les províncies de València i Alacant.
D'aquesta manera, queden cancel·lades les partides i la competició tant professional com de clubs i escoles.
En el capítol de clubs, per a hui estaven previstes les finals del Campionat Interpobles Edicom de galotxa a Meliana i el trinquet Pelayo, les finals del Circuit de llargues a Orba i les finals de la Copa de raspall a Ontinyent, per a les quals la FPV buscarà i anunciarà noves dates.
Pel que fa a escoles, queda suspesa la competició de Jocs Esportius a les diferents seus, així com les partides professionals del dia a dia previstes per aquest diumenge.
