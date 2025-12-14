Victoria i Júlia guanyen el III Trofeu Rolser
La parella s’imposà amb contundència en una gran partida davant d’Ana i Amparo al trinquet de Pedreguer
FEDPIVAL
La tercera edició del Trofeu Rolser de raspall femení professional portarà els noms de Victoria i Júlia després que la parella s'imposara 25-5 a Ana i Amparo.
En una nit de gran pilota, la tercera edició del Trofeu patrocinat per l’empresa Rolser va oferir dos partides molt entretingudes, acompanyades per un homenatge a una de les pioneres del nostre esport, Ana de Borbotó, i una actuació musical en directe a càrrec del duo ‘Diània’.
En la gran final, Júlia es va mostrar molt còmoda en el trinquet de Pedreguer dominant des del primer joc amb moltíssima confiança i fent mal a un equip que es va veure completament sobrepassat.
Victoria li va donar eixa seguretat darrere i Júlia es va sentir amb absoluta llibertat per a jugar pressionant a un equip que no va tindre el seu millor dia.
Ana i Amparo no van poder fer front a la final en cap moment i tan sols van poder fer un joc des del dau quan la partida ja estava pràcticament decantada. Victoria i Júlia avisen de cara al Trofeu Mestre, que arranca la setmana vinent i que té una composició d'equips pràcticament idèntica al viscut en el Rolser.
Tercer lloc
La lluita pel tercer lloc va deixar una partida descomunal entre els equips de Clara, Mar i Fanni i d'Àngela, Natalia i Myriam. El primer i segon joc ja va ser simptomàtic del dur que anava a ser la partida amb repartiment de quinzes molt treballats per als dos equips. En el tercer joc, amb Val per a les blaves, Clara va sentir molèsties a l'esquena i va tractar de provar-se fins a tancar el joc.
Després de parlar amb Mar, amb qui compartirà equip en el Mestres dimarts que ve, la de Bicorp va assumir el rol de resta per a evitar una lesió major de la seua companya. La superioritat del trio semblava indicar que podrien emportar-se la partida però Fanni va fer una partida estratosfèrica. La seua bona col·locació i facilitat per a tancar quinzes van permetre a Mar trobar-se més còmoda jugant des de la resta. Natalia i Myriam ho intentaven però la parella ho impedia de totes les maneres. Àngela sostenia els envits rivals però l'actuació de Mar i Fanni estava sent excel·lent.
La parella va acusar el cansament i el trio remuntava a poc a poc fins a posar-se 20-15. Però de nou, la versatilitat de Mar i l'encert de Fanni van brillar en la nit de Pedreguer per a emportar-se el tercer lloc.
A més, des de Rolser i la Federació de Pilota Valenciana es va aprofitar este torneig que posa en valor el raspall femení per a homenatjar la històrica pilotaria Ana de Borbotó. El lliurament de premis va estar a càrrec del president de la Federació de Pilota Valenciana, Vicent Molines; el president i fundador del Grup Rolser, Joan Server; i la codirectora executiva de Rolser, Mireia Server; i l'alcalde de Pedreguer, Sergi Ferrús.
