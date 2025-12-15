Genovés acull les semifinals del Trofeu Mestres Vito
Ana i Amparo s'enfrontaran a Àngela, Natalia i Isabel a les 18.00 hores i després la segona semifinal serà entre Victoria i Júlia contra Clara, Mar i Anabel
Arriba l'hora de la veritat amb les semifinals de l'últim gran campionat del calendari professional. El Trofeu Mestres Vito 2025 de raspall femení acollirà este dimarts 16 de desembre la doble eliminatòria entre les millors jugadores de l'any. El trinquet del Genovés acollirà les dos partides que determinaran als equips finalistes del pròxim 21 de desembre a Pelayo.
Ana i Amparo debutaran contra Àngela, Natalia i Isabel a les 18.00 hores. Els dos equips han participat en el III Trofeu Rolser, encara que el trio comptava amb Myriam en la punta i en el Mestres serà Isabel qui ocupe eixa posició. La parella va quedar subcampiona del torneig i ara busca alçar un dels trofeus més prestigiosos de l'any. La resto de Beniparrell, primera en el ranquing 2025, ja ho va guanyar l'any passat amb una gran remuntada mentres que Amparo es va fer amb el títol en 2022.
Per part seua, el trio compta amb menys experiència en este campionat, però el seu gran any els ha portat a estar entre les millors amb un futur prometedor. Les mirades estaran posades en Natalia, jugadora revelació de la temporada, que ja va demostrar en el Rolser la seua capacitat per a liderar l'equip. Àngela farà la seua primera aparició en este Trofeu Mestres Vito després de quedar quinta en el rànquing i entra per l'absència d'Irene. La de Faura porta una projecció ascendent, però sap la dificultat que té enfrontar-se a les seues rivals. Mentres que Isabel ve de jugar la final de l'any passat i quedar-se a les portes de guanyar-la.
La segona semifinal arrancarà en el trinquet del Genovés després d'esta partida. Victoria i Júlia, recents campiones del III Trofeu Rolser, tractaran de tornar a demostrar el seu poder contra Clara, Mar i Anabel. En el trio preocupa esta última setmana l'estat de Clara després de les seues molèsties en el Rolser. La valenciana va haver d'abandonar en el tercer joc la partida pel bronze i serà dubte fins a última hora. Mar es va multiplicar en aquella partida fent labors de resto i demostrant un talent descomunal per a guanyar la partida. En la punta estarà Anabel per a completar el trio, qui ja sap el que és guanyar recentment este trofeu. Ara, amb un equip completament nou, tractarà d'arribar novament a la final.
La parella arriba amb moltes garanties a esta semifinal. Victoria i Júlia van guanyar sense contemplacions a totes les seues rivals en el Rolser. Són l'equip que, a priori, està cridat a emportar-se el títol després de les seues últimes actuacions. Victoria es va perdre per lesió l'últim Trofeu Mestres Vito i vol tornar a dominar-ho com va fer en 2023. Per part seua, Júlia va ser la gran artífex del triomf en el Rolser amb una actuació brillant i arriba a esta edició carregada de confiança per a emportar-se un títol que se li va escapar en 2024 per un sol joc.
