Victoria-Júlia i Ana-Amparo es jugaran el Mestres Vito a Pelayo
Les dos parelles van imposar-se als trios a les semifinals disputades aquest dimarts al trinquet de la Llosa de Ranes. L'equip d'Ana superà per 25-5 a Àngela, Natalia i Isabel; el conjunt de Victoria guanyà per 25-15 a Clara, Mar i Anabel
El Trofeu Mestres Vito de raspall femení 2025 ja té finalistes. Les parelles de Victoria-Júlia i Ana-Amparo van dominar les seues semifinals i es jugaran el títol el pròxim diumenge 21 al trinquet de Pelayo a partir de les 10:45 hores, final que serà emesa en directe per À Punt Mèdia.
A més, els dos equips repetiran la final del Trofeu Mestres, celebrada el passat divendres amb les mateixes protagonistes, on Victoria i Júlia s'adjudicaren el títol al trinquet de Pedreguer per un contundent i inesperat 25-5.
Semifinals
En la primera semifinal, Ana i Amparo van ser superiors a Àngela, Natalia i Isabel, tot i que el marcador final no reflecteix el que es va veure sobre les lloses.
En efecte, la parella va lluir la seua qualitat davant un trio molt voluntariós que va disposar de Val i 15 a favor des del dau en el primer joc i no va poder rematar-lo.
A partir d'ahí, tant Ana com Amparo van desplegar tot el seu joc i van anar limitant les opcions del trio blau, ben liderat per Natalia i acompanyada pel gran treball tant d'Isabel a la punta com d'Àngela al rest.
Al final, el duo roig va completar una gran semifinal i es va guanyar l'accés a la gran final del diumenge pel resultat de 25-5.
Més igualada va resultar la segona semifinal, la protagonitzada Victoria i Júlia, de roig, i Clara, Mar i Anabel, de blau.
La moneda dictaminà roig i cada equip defensà el seu traure des del dau, tot i que Mar no va lluir com en ella és habitual degut a que es va fer mal en un dit durant els primers compassos del duel.
Amb una gran actuació de les dos rests, tant Victoria com Clara, la semifinal es va mantindre igualada fins el 15-15. Les roges tornaren a apuntar-se el seu traure i, amb 20-15, les blaves tingueren possibilitat de tornar a igualar l'electrònic.
No obstant, van ser Victoria i Júlia les que van trencar la treta blava i les que van obtindre la classificació per a la final.
Per la seua part, els trios de Clara-Mar-Anabel i Àngela-Natalia-Isabel jugaran, també a la Llosa de Ranes, la partida pel tercer lloc el pròxim dissabte a partir de les 17:00 hores.
