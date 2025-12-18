El XXXVI Trofeu de Nadal Memorial Vicente Pérez Devesa tanca l’any
La trenta-sisena edició se celebrarà els dies 21, 23 i 28 de desembre al trinquet benidormer
Aquest dijous s'ha presentat a l'Ajuntament de Benidorm el XXXVI Trofeu de Nadal Memorial Vicente Pérez Devesa d'escala i corda, que es disputarà al trinquet de Benidorm el diumenge 21, dimarts 23 i diumenge 28 de desembre.
Presentació
L'acte de presentació ha comptat amb la presència del vicealcalde i regidor d'Esports de l'Ajuntament de Benidorm, José Javier Jordá; Vicent Pérez Agulló, fill de Vicente Pérez Devesa; els representants del Club de Pilota Valenciana de Benidorm Toni Calvo i Paco Juan, Vicent Buigues i Giner, Héctor i Pere, jugadors que participaran en el Trofeu.
Segons José Javier Jordá, "els millors jugadors de les dos Marines participen en aquest campionat, i és un orgull comptar amb jugadors alacantins que posen en valor aquest esport que està dins de l’ADN dels valencians i valencianes”.
Jordà ha emplaçat a tot el veïnat benidormer a assistir a les partides del torneig de 2025, en el que han col·laborat estretament amb la Federació de Pilota per a portar-lo endavant.
Per la seua banda, el fill del desaparegut alcalde de Benidorm, Vicent Pérez Agulló, que ha estat present en representació de la seua família, ha manifestat “orgull per ser fill de la persona que porta el nom del Trofeu de Nadal de Benidorm. Ell va fer molt per la pilota i és un autèntic plaer veure el seu nom a aquest campionat. Espere que la competició d’enguany siga tot un èxit”.
A més a més, els tres pilotaris professionals presents durant l’acte han reconegut que es tracta d’un torneig “especial per als jugadors de La Marina perquè ens recorda a la nostra infància y i, també perquè se juga en Nadal, encara que ja estem pensant en la Lliga”.
Calendari
El Trofeu Vicente Pérez Devesa 2025 arranca aquest mateix diumenge 21 amb la primera de les semifinals. A partir de les 11:30 hores, el trinquet de Benidorm acollirà la partida entre els equips de Giner, Àlvaro Gimeno i Jesús davant José Salvador, Conillet i Bueno.
El dimarts dia 23 es jugarà la segona semifinal, en aquest cas a partir de les 17:00 hores. L'equip encapçalat pel benidormer Pere Roc II, en companyia de Hèctor i Carlos, s'enfrontarà contra Francés, Pere i Guillem Palau.
Els guanyadors de les dos semifinals es citaran el diumenge 28 de desembre, novament a les 11:30 hores, en la gran final del XXXVI Trofeu de Nadal Memorial Vicente Pérez Devesa d'escala i corda 2025.
