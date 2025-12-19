De la Vega i Nacho dominen i jugaran la final del Trofeu Mestres
La parella es va imposar al trio de Puchol II, Pere i Héctor per 60-35 en una partida que van dominar de principi a fi en el trinquet de Pelayo
Faltava per determinar qui s'enfrontaria a Alejandro, Hilari i Salva en la final del Trofeu Mestres del pròxim diumenge i el trinquet de Pelayo va dictar sentència. De la Vega i Nacho es van imposar amb molta autoritat al trio de Puchol II, Pere i Hèctor per 60-35. Una semifinal dominada pel rest d'Almussafes i en la qual el de Beniparrell, que arribava amb serioses molèsties, va fer una altra de les seues incansables actuacions.
El trio va poder contindre a la parella en els primers compassos amb un primer joc molt disputat que va deixar oportunitat de tancar el joc per als dos i que no acabava de tindre guanyador. Els rojos es van posar 20-25 per davant però la parella va recuperar el control del marcador portant la semifinal a un insalvable 55-30.
Intractable Nacho al qual no li fa falta desplaçar-se per a dominar des de la seua posició. Sempre ben col·locat, aconseguint que els seus rivals no tancaren cap quinze i amb la seguretat de tindre a un De la Vega que arriba amb la confiança intacta. El d'Almussafes seguix amb la seua ratxa d'arribar a totes les grans finals de l'any i demostrant que 2025 li deu un títol per la seua gran regularitat.
El Genovés arranca el Trofeu Mestres de raspall
El trinquet del Genovés acollirà este divendres la primera semifinal del Trofeu Mestres que enfronta a Marrahí i Tonet IV contra Vicent i Lorja. Una eliminatòria que arrancarà a les 18:30 hores i que compta amb la baixa d'última hora de Salelles II. El rest d'Oliva no arriba finalment a la cita després de caure lesionat en la final del Trofeu Bataller i el seu lloc l'ocuparà el vigent campió de Castelló. Marrahí entra com a substitut per a tractar de revalidar el títol que va aconseguir junt amb Tonet IV l'any passat.
Precisament hauran de veure's contra un dels finalistes d'aquella edició, Vicent. El de Xeraco vol donar un colp damunt de la taula per a llevar-se l'espina i comptarà amb un Paco Lorja que arriba com a campió de la Lliga i finalista de Copa. En un de les seues millors temporades, el d'Alzira buscarà també donar la sorpresa davant la parella favorita.
