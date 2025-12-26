Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

RASPALL

Les jornades de raspall de Nadal a Pelayo, un èxit

190 xiquets i xiquetes tenen l’oportunitat de practicar el nostre esport i conèixer pilotaris professionals fins el dia 31

Els professionals Hilari i Isabel van estar presents en la primera sessió de les jornades de raspall.

FEDPIVAL

València

Durant aquest Nadal, el trinquet de Pelayo és un punt de trobada per a que els xiquets i xiquetes puguen disfrutar del raspall amb la companyia dels millors pilotaris. Aquesta col·laboració entre la FPV, les Escoles Municipals i la Fundació Esportiva Municipal de l’Ajuntament de València portarà a Pelayo a més de 190 alumnes de distintes escoles i falles de València.

Raspall en Pelayo

Calendari

El dimecres 23 va ser la primera jornada i el dimecres 24 s'hi va celebrar la segona, però des de el 26 fins al 31 de desembre es celebren aquestes jornades gratuites per l’alumnat nascut de 2011 a 2019 (preguntar en cas d’altres opcions). Cada dia hi haurà dos sessions, les dos de matí. Una de 9:45 fins a les 11:30 i l’altra de 11:45 fins a l’13:30 hores.

L’alumnat haurà de presentar-se a Pelayo amb el seu propi guant de raspall i roba esportiva per entrenar. Estaràn acompanyats per un técnic de la Federació de Pilota Valenciana i un jugador o jugadora professional que els estarà aconsellant.

Professionals

El dimarts 23 van el jugador d'escala i corda Hilari de Beniparrell i la pilotària Isabel de Rafelbunyol els encarregats de compartir la seua experiència amb els xiquets i les xiquetes.

El dimecres 24 els convidats van ser altre jugador d'escala i corda, Jesús de Silla, i la jugadora de raspall Amparo de Moncada.

Amparo i Jesús compartiren les seues experiències amb els menuts el dia 24.

Aquest divendres 26 será Ricardet del Genovés, jugador de raspall, l'encarregat d'acompanyar els menuts.

El cap de setmana l'activitat no descansa a Pelayo. El dissabte 27 serán Salva de Massamagrell i Iván d'Ontinyent els assistents i il·lustrar als assistents amb els seus coneixements com a jugador d'escala i corda i raspall respectivament.

Anabel, pilotària de Tavernes Blanques, acompanyarà als joves pilotaris el diumenge 28. El dilluns 29 els convidats seran els jugadors de raspall Ximo de Castelló de Rugat i Héctor Ibiza de Xeraco.

El dimarts 30, el jugador d'escala i corda Víctor Bueno, de Meliana, i el dimecres 31, el 'raspaller' Jose Planta, de Xeraco, dirigiran les últimes sessions d'aquestes jornades nadalenques de raspall al trinquet Pelayo.

El trinquet Pelayo, punt d'atracció aquest Nadal.

TEMAS

