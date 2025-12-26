Les jornades de raspall de Nadal a Pelayo, un èxit
190 xiquets i xiquetes tenen l’oportunitat de practicar el nostre esport i conèixer pilotaris professionals fins el dia 31
Durant aquest Nadal, el trinquet de Pelayo és un punt de trobada per a que els xiquets i xiquetes puguen disfrutar del raspall amb la companyia dels millors pilotaris. Aquesta col·laboració entre la FPV, les Escoles Municipals i la Fundació Esportiva Municipal de l’Ajuntament de València portarà a Pelayo a més de 190 alumnes de distintes escoles i falles de València.
Calendari
El dimecres 23 va ser la primera jornada i el dimecres 24 s'hi va celebrar la segona, però des de el 26 fins al 31 de desembre es celebren aquestes jornades gratuites per l’alumnat nascut de 2011 a 2019 (preguntar en cas d’altres opcions). Cada dia hi haurà dos sessions, les dos de matí. Una de 9:45 fins a les 11:30 i l’altra de 11:45 fins a l’13:30 hores.
L’alumnat haurà de presentar-se a Pelayo amb el seu propi guant de raspall i roba esportiva per entrenar. Estaràn acompanyats per un técnic de la Federació de Pilota Valenciana i un jugador o jugadora professional que els estarà aconsellant.
Professionals
El dimarts 23 van el jugador d'escala i corda Hilari de Beniparrell i la pilotària Isabel de Rafelbunyol els encarregats de compartir la seua experiència amb els xiquets i les xiquetes.
El dimecres 24 els convidats van ser altre jugador d'escala i corda, Jesús de Silla, i la jugadora de raspall Amparo de Moncada.
Aquest divendres 26 será Ricardet del Genovés, jugador de raspall, l'encarregat d'acompanyar els menuts.
El cap de setmana l'activitat no descansa a Pelayo. El dissabte 27 serán Salva de Massamagrell i Iván d'Ontinyent els assistents i il·lustrar als assistents amb els seus coneixements com a jugador d'escala i corda i raspall respectivament.
Anabel, pilotària de Tavernes Blanques, acompanyarà als joves pilotaris el diumenge 28. El dilluns 29 els convidats seran els jugadors de raspall Ximo de Castelló de Rugat i Héctor Ibiza de Xeraco.
El dimarts 30, el jugador d'escala i corda Víctor Bueno, de Meliana, i el dimecres 31, el 'raspaller' Jose Planta, de Xeraco, dirigiran les últimes sessions d'aquestes jornades nadalenques de raspall al trinquet Pelayo.
- El Valencia CF de Peter Lim renuncia a 30 millones de euros
- El mercado de fichajes del Valencia CF comienza por el delantero
- ¿Qué será?
- La Real Sociedad se mantiene en sus trece con Umar Sadiq
- La nueva vida de Juan Mata: líder y estrella en la liga australiana
- Posible bombazo en el Sevilla FC: Matías Almeyda 'se tambalea' en el banquillo
- Navidades sin descanso para el Valencia Basket
- Otamendi puede volver a LaLiga: el Barcelona estudia su fichaje