La pilota reserva el seu espai en Expojove
L'estand de la FPV estarà instal·lat en Feria València els dies 26 i 27 amb la visita de 12 jugadors i jugadores professionals
La Federació de Pilota Valenciana estarà present un any més a Expojove. La fira de l’oci i la joventut que organitza l’Ajuntament de València a través de la Fundació Esportiva Municipal obri les seues portes del 26 de desembre fins al dissabte 4 de gener. La FPV instal·larà el seu tradicional estand en Feria Valencia per a apropar la pilota i a tots i totes, grans i menuts, que vulguen interessar-se pel nostre esport.
Activitats
La Federació ha organitzat diverses activitats relacionades amb la pilota, com tallers de guants de raspall, ensenyar als xiquets i xiquetes que s'apropen a donar els primers passos com a pilotaris, presenciar o participar en exhibicions... També està programada la visita de jugadors i jugadores professionals per a posar en valor un esport que cada any augmenta les seues xifres pel que fa al nombre de jugadors i jugadores de totes les edats a les diferents modalitats.
Visita de jugadors i jugadores professionals
L'estand de la FPV està instal·lat el divendres 26 i el dissabte 27. El divendres ens visitaran les pilotàries Júlia i Clara, els jugadors de raspall Murcianet i Montaner i els pilotaris d'escala i corda Guillermo i Carlos.
Per al dissabte 27 està prevista la presència de les jugadores Victoria i Ana, els 'raspallers' Seve i Lorja i els 'escaleters' Salva Palau i Àlvaro Gimeno.
A més a més, clubs i escoles de pilota es donaran cita a l'estand del nostre esport per a realitzar exhibicions. De moment han confirmat la seua presència les escoles de Meliana, Oliva, Quart de Poblet, la Llosa de Ranes i els CEIP Santa Teresa, Rodríguez Fornos i Tomàs de Montañana de València.
Esteu convidats tots i totes a gaudir del Nadal i de la pilota a Expojove!
