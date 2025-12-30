Pere Roc II remunta per a guanyar en casa junt a Hèctor i Carlos
El benidormer, ovacionat pel públic que va omplir l’escala i les graderies del trinquet, va haver de capgirar un marcador que se li va posar 35 a 20 en contra per a endur-se l’últim títol escaleter de l’any davant José Salvador, Conillet i Bueno (60-45)
El Nadal respira pilota. Trinquets plens i molt de joc per a calfar-se dins de la canxa. En Benidorm, sis pilotaris que s’ho van deixar tot durant la final del 36é Trofeu de Nadal Memorial Vicent Pérez Devesa. Una cita ja històrica per als benidormers, que van respondre anant al trinquet a veure la final.
A més a més, la jugava l’ídol local, Pere Roc II. Quan va ser presentat junt amb Hèctor i Carlos com a l’equip roig, l’aplaudiment va ser eixordador. Com a bon profeta en la seua terra, el rest campió de Copa va guanyar també la final d’ahir, però va haver de suar de valent i remuntar per a endur-se el títol.
La partida
La partida va començar amb un joc per a cada equip. Els dos trios estaven mesurant-se i establint-se dins de les lloses del trinquet. A partir d’eixe moment, el trio blau, conformat per José Salvador, Conillet i Bueno, va desplegar un gran joc, que el va endur a ficar-se amb tres jocs d’avantatge (20-35).
Tot i això, el trio roig, animat per un excels Pere Roc II, no va baixar en cap moment els braços. Amb el marcador advers van començar a trobar el cristall, quinze directe des del rest i es van animar per a tornar la igualtat al marcador (35-35).
El paper dels punters va ser fonamental amb un Bueno inspirat a l’inici de la partida i un Carlos que va ajudar molt en el tram final i també amb bones ferides, per a què els seu equip preguera avantatge. El trio roig es va posar dos jocs per davant i el públic va esclatar amb l’equip roig (45-35). Va arribar la reacció blava de la mà de José Salvador, que no va parar d’intentar-ho, però no va ser suficient davant l’entrega de l’equip roig, que amb dos jugadors de la zona com Pere Roc II i Hèctor van aconseguir tancar la partida per 60 a 45 després de més d’una hora i mitja de final.
Autoritats
La partida va comptar amb la presència del president de la Diputació d’Alacant i alcalde de Benidorm, Toni Pérez, així com del regidor d’Esports de la localitat benidormera, Javier Jordá, i de Vicent Pérez Agulló, fill de Vicent Pérez Devesa, antic alcalde de Benidorm, a qui se li retia homenatge amb aquest trofeu nadalenc celebrat al municipi de la Marina Baixa.
