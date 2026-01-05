El programa de Rendiment de la FPV té nous campions individuals
Les modalitats d'escala i corda i raspall van coronar als millors jugadors i jugadores Sub-23, Sub-18 i Sub-16. Terrades II, Darío, Álex, Clara, Maria, Laia, Joan, David i Germán es van alçar amb els títols en les seues respectives categories
El mes de desembre, i també l'any competitiu, es va tancar amb la celebració de les finals del Campionat Individual de les diferents categories i modalitats del programa de Rendiment de la Federació de Pilota Valenciana, que compta amb la col·laboració de Caixa Popular, la Generalitat Valenciana i la Diputació de València.
Els trinquets de Càrcer, el Genovés i Vila-real van acollir les finals de raspall masculí, raspall femení i escala i corda, respectivament, de les categories Sub-23, Sub-18 i Sub-16.
Raspall masculí
En la modalitat de raspall masculí, la final Sub-23 va estar protagonitzada per Josep Marín (CPV la Llosa de Ranes) i Àlex Terrades (CPV Ondara), que van oferir un duel igualat i intens. Marín va trencar des del rest el primer joc, però Terrades II, amb molta potencia i ímpetu, li va donar la volta al marcador. Finalment, Àlex Terrades va aconseguir el títol després de decantar la partida en els jocs decisius i vencer 25 per 15.
En Sub-18, Darío Artal (CPV El Genovés) es va endur el títol després de superar Pau Sales (CPV La Vall) per un ajustat 25-20, en una partida molt disputada en què tots dos jugadors van fer mèrits per guanyar.
Àlex Rodríguez (CPV La Vall) es va proclamar campió en categoria Sub-16 en vèncer Rafa Margarita (CPV Quatretonda) pel resultat de 25-5, en una partida que va dominar des de l’inici.
Raspall femení
El trinquet de Genovés va acollir les finals de les categories femenines de raspall. En la partida corresponent a la categoria Sub-23, Clara Barrachina (CPV Bonrepòs i Mirambell) es va imposar a Mar Alfonso (CPV Massalfassar) per 25-10, un resultat que no reflecteix la igualtat i la lluita viscuda entre ambdues jugadores.
A la final Sub-16, Laia Mollá (CPV Bicorp) es va imposar a Irene Cotolí (CPV Massamagrell) per 25-10, en una partida molt completa de la jugadora de la Canal de Navarrés.
En categoria Sub-18, Maria Enguix (CPV Beniarbeig) va protagonitzar una gran remuntada després d’anar perdent 20-15 i val-net en contra, per acabar superant Aroa Ureña (CPV Moixent) per 25-20, en una partida molt disputada que es va resoldre en l’ultim joc a favor de la jugadora de la Marina.
Escala i corda
Pel que fa a la modalitat d’escala i corda, el trinquet Salvador Sagols de Vila-real va ser l’escenari de les finals Individuals.
A la final Sub-23, disputada entre Rubén Sanz (CPV Moixent) i Joan Orts (CPV Vinalesa), l’equilibri va marcar tota la partida, però el jugador de Vinalesa va aprofitar el joc trencat al rest per decantar el marcador i tancar el duel 60-50.
Amb aquesta victòria, Joan Orts culmina un gran any aconseguint el doblet: Circuit i Individual Sub- 23, a més de ser finalista de la Copa Pro2 junt amb Alvaro Mañas.
La final Sub-18, va comptar amb David Santarrufina (CPV Massamagrell) i Ferrán García (CPV Vila-real). Tots dos jugadors van mantindre el traure durant tota la partida i opcions fins al final, però Santarrufina, en un darrer joc molt disputat, es va fer amb el títol per un ajustat 60-55.
En categoria Sub-16, Germán Gallego (CPV Massamagrell) es va imposar a Pere Ripoll (CPV la Vall de Laguar) per 60-25, en una final controlada de principi a fi, aconseguint el títol en la seua primera participació en el campionat.
Amb la disputa d’aquest Individual Caixa Popular es posa punt final a les competicions de Rendiment 2025, un any on les joves promeses de la pilota han demostrat un alt nivell competitiu, resultat del treball constant de clubs, escoles, tècnics i esportistes.
La Federació de Pilota Valenciana agraeix el suport i implicació de la Generalitat Valenciana, Diputació de València, Caixa Popular i la resta d’entitats col·laboradores en la promoció de la pilota i en la continuïtat del Programa de Rendiment.
