El frontó individual dels JECV ja té campions i campiones
Carla de Moixent, Ainoa i Estela de Meliana i Núria i Laia de Bicorp van ser les campiones
Tomàs de Dénia, Abel de Quatretonda, Jaume de Massamagrell, Dídac d’Ondara i Pedro de Meliana van ser els campions
El dissabte es van disputar al Club Esportiu Aspresso K7 de Paterna les finals autonòmiques de la modalitat de frontó individual de la 44 edició dels Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana. Carla de Moixent, Ainoa i Estela de Meliana i Núria i Laia de Bicorp van ser les campiones en les categories femenines i Tomàs de Dénia, Abel de Quatretonda, Jaume de Massamagrell, Dídac d’Ondara i Pedro de Meliana van ser els campions en les masculines.
Competició femenina
Començant per la categoria femenina, Carla CPV Moixent va aconseguir el triomf després de guanyar la final A la seua companya de club Mia CPV Moixent. La final B la van disputar Claudia CPV Laguar i Alba CPV La Baronia i finalment el tercer lloc va ser per a Claudia.
Pel que fa a les Alevines, Ainoa CPV Meliana va guanyar la medalla d’or, Mia Luján CPV Quatretonda la de Plata i Laia CPV Ontinyent la de bronze. Per a completar la classificació Irene CPV La Baronia ocupà el quart lloc. Estela CPV Meliana es va alçar amb el triomf després de véncer a Mara CPV Almenara en la final A infantil. Noa CPV Marquesat es va imposar a Carmen CPV Laguar en la final B.
En la categoria Cadet, Nuria CPV Bicorp va ser la campiona després d’amidar-se a CPV Ondara. Anna de Carlet va guanyar el tercer lloc i Aina d’Oliva el quart. Laia CPV Bicorp va véncer a Uuxe CPV Ondara en una final A molt disputada i Leire CPV Bicorp es va imposar a Laia CPV Oliva en la B.
Competició masculina
En les categories masculines, Tomás CPV Dénia es va fer amb solvència amb la categoria Benjamí en la final A que es va enfrontar a Jordi CPV Carlet - Volea. Per un altre costat, Raúl de Gata de Gorgos es va assegurar la tercera posició sobre Marc CPV Massalfassar.
La final d’Alevins va estar molt igualada i finalment va aconseguir el triomf Abel CPV Quatretonda davant Albert de Meliana. A la final B Alexandre CPV Massamagrell no va dubtar i es portà la recompensa del tercer lloc al guanyar-li a Ernest CPV Ondara. Jaume CPV Massamagrell va ser el campió en els cadets després de guanyar-li al seu ‘germà’ de club Bruno CPV Massamagrell. Miquel CPV i Salva CPV Onda van completar la classificació amb el tercer i quart lloc respectivament. Pel que fa als Infantils, Dídac CPV Ondara va derrotar, en una final que no va ser fàcil, a Marc CPV Vinalesa. Marcos de Piles va véncer en la final B contra Mario de Meliana.
Per a finalitzar, a la categoria Juvenil el campionat se'n va anar cap a Pedro CPV Meliana per segon any consecutiu, després de guanyar-li a un dur Raúl CPV Marquesat. La tercera posició de la categoria va ser per a Sergio de Meliana i la quarta per a Salva de Onda. Del lliurament de medalles es va fer càrrec Jesús Fontestad, vicepresident de la Federació de Pilota Valenciana. Aquest campionat està integrat dins dels Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana, que es poden celebrar gràcies a la participació dels ajuntaments que cedeixen les seus en cada jornada així com a l’aportació de Caixa Popular, de la Generalitat Valenciana i de la Diputació de València.
