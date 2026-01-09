Presentades les Lligues CaixaBank 2026 d’escala i corda i raspall
El CaixaForum de València ha acollit la posada de llarg de les primeres competicions professionals de l’any. Els campionats arranquen aquest divendres dia 9 als trinquets de Vilamarxant i el Genovés i celebraran les finals durant els mesos de març i abril.
Les Lligues CaixaBank 2026 Professionals d'escala i corda i raspall masculines i femenines ja estan en marxa. El CaixaForum de València ha sigut l'escenari de la presentació dels primers campionats professionals de pilota valenciana del nou any en un acte que ha comptat amb l'assistència d'unes 300 persones entre pilotaris, autoritats i gent vinculada a la pilota valenciana.
La vetlada ha estat presidida pel director general de l'Esport de la Generalitat Valenciana, Luis Cervera; la directora territorial de CaixaBank en la Comunitat Valenciana i la Regió de Múrcia, Olga García; el coordinador de pilota de la Generalitat, Tino Bendicho; el diputat d'Esports de la Diputació de València, Pedro Cuesta; i el president de la Federació de Pilota Valenciana, Vicent Molines.
Per a Vicent Molines, "és un dia important per a la pilota valenciana, un dia per a entendre on estem i on podem arribar amb treball. Les empreses com CaixaBank ajuden a crèixer a la pilota gràcies a que creuen en els seus valors identitaris".
Segons Olga García "és un plaer per a CaixaBank estar al costat de la pilota valenciana, un esport que vertebra a tota la Comunitat Valenciana, és present, tradició i futur”. “Tenim clar que volem seguir donant suport la pilota valenciana perquè el millor està per arribar", va destacar la directora territorial de CaixaBank.
Pedro Cuesta va destacar que “és un honor participar en la presentació de les cinc lligues CaixaBank, que passaran per més de trenta localitats durant aquesta competició que durarà més de tres mesos. Des de la Diputació volem destacar el nostre suport estructural a la pilota valenciana i desitjar que les lligues deixen grans partides ja que representen a 28 ajuntaments diferents”.
Per a Luis Cervera, “la pilota valenciana està aprofitant la força de ser un dels nostres esports autòctons i està en fase de modernització i creixement. La lliga és la competició per equips més important on juguen els millors jugadors i jugadores i segur que veiem un gran espectacle".
El torn de paraula va donar pas al de les presentacions dels diferents campionats i equips. Un total de 87 jugadors i jugadores distribuïts en 34 equips competiran en els cinc campionats, que arranquen este divendres i es tancaran el mes d’abril.
Escala i corda
24 jugadors competiran en la Lliga CaixaBank Pro1 d'escala i corda. La màxima categoria de la modalitat estarà formada per 9 equips, amb cinc trios i quatre parelles.
Quant a les parelles, Salva Palau i Conillet representaran a l'Ajuntament d’Orba mentre que Francés i Nacho defendran a l'Ajuntament de Benissa. Així mateix, De la Vega i Gimeno lluiran el nom de l'Ajuntament de Massalfassar i Alejandro i Hilari portaran l’escut de l’Ajuntament de Montserrat.
Per part seua, els cinc trios seran els compostos per Pere Roc II, Guillermo i Jesús, sota la denominació de l'Ajuntament de Benidorm; Giner, Héctor i Carlos, amb Ajuntament de la Vall de Laguar – Ajuntament de Murla; José Salvador, Pere i Monrabal II (Ajuntament d’Ondara – Portal de la Marina) i Puchol II, Salva i Álvaro Mañas (Ajuntament de Dénia).
Quant a la Lliga CaixaBank Pro2, estarà integrada per sis equips amb 15 components, tres parelles i tres trios. Hèctor M. i Morret representaran a l'Ajuntament de Sueca; Abel i Rubén lluiran el nom de l'Ajuntament de Moixent i Vicent i Ulisses seran els representants de l’Ajuntament de Vinalesa.
A més a més, Peye, Canya i Marc Barber portaran el nom de l’Ajuntament de Petrer mentre que Capellino, Javier Campos i Joan Arbona jugaran per l’Ajuntament d’Ondara – Portal de la Marina. Per últim, el trio de Joan Orts, Muedra II i Óscar portarà la samarreta de l’Ajuntament de Massalfassar.
Raspall
La Lliga CaixaBank Pro1 de raspall masculí presenta set equips, quatre trios i tres parelles, fins a un total de 18 jugadors. En els duets, Ian i Tonet IV representaran a l'Ajuntament del Genovés, Diari i Seve jugaran per l'Ajuntament de Castelló (Ribera Alta) i Vicent i Murcianet ho faran per l’Ajuntament de Xeraco.
Vercher, Brisca i Ricardet competiran per l'Ajuntament d'Oliva. Iván, Momparler i Alejandro representaran a l'Ajuntament de Senyera mentre que Montaner, Lorja i Bossio jugaran per l'Ajuntament de la Llosa de Ranes. Marrahí, Raúl i Marc Ortega formaran l’equip de l’Ajuntament de Barxeta.
La Lliga CaixaBank Pro de raspall femení comptarà amb sis trios per a un total de 18 pilotàries. El trio de Victoria, Anabel i Marina competirà en representació de l'Ajuntament de Bonrepòs i Mirambell.
Myriam, Mar i Laura jugaran amb l'equip de l'Ajuntament de l'Alqueria d'Asnar – Hinojosa; Ana, Mireia Badia i Fanni defendran a l'Ajuntament de Pedreguer – Rolser; Àngela, Júlia i Mar Alfonso lluiran l'escut de l'Ajuntament de Tavernes de la Valldigna; i Clara, Amparo i Patri integren la formació de l'Ajuntament de Beniflà.
Quant a la Lliga CaixaBank Pro2 de raspall masculí, seran 12 jugadors distribuïts en sis formacions. Bonillo i Ibiza formaran l'equip de l'Ajuntament de Sueca, Boronat i Javier representaran a l'esquadra de l'Ajuntament de Bicorp i Ximo i Ferrando el faran per l'Ajuntament de Castelló de Rugat.
Per altra part, Miquel i Nèstor defendran a l'Ajuntament d’Oliva. Ramón i Jose representaran a l'Ajuntament de Xeraco i els germans Terrades II i Terrades integren l'equip de l'Ajuntament d’Ondara – Portal de la Marina.
Autoritats
Hi estigueren presents en representació dels seus municipis els alcaldes i alcaldesses Borja Gironés (Beniflà), Pablo Vilar (El Genovés), Raquel Ramiro (Bonrepòs i Mirambell), Vicent Estruch (Guadassuar), Robert Margaix (Massalfassar), Trini Montañana (Meliana), Sergio Vilar (Montserrat), Sergi Ferrús (Pedreguer), Fran López (Rafelbunyol), Paqui Momparler (Senyera), Juan Carlos Mengual (La Vall de Laguar), Héctor Troyano (Vilamarxant), i els tinents d'alcaldia i regidors i regidores d'Esports Trini Ramiro (Beniflà), Adrián Cabrera (Benissa), José Manuel Alberich (Bonrepòs i Mirambell), Valentí Alcalá (Dénia), Arturo Almazán i Laura Osca (Guadassuar), Higinio Yuste (Massalfassar), Salvador Sirera (Murla), Celia Mas (Pedreguer), Rosa Azor (Rafelbunyol), Rafa Gómez i Javier García (Riba-roja), Josep Llàcer (Tavernes de la Valldigna), Óscar Soria (La Vall de Laguar), Agustín Ruiz (Vinalesa), Julio Zarzo (Vilamarxant) i Evaristo Salom (Xeraco).
També hi assistiren César Miguel i Jaime Casas, en representació de CaixaBank; el director de la Càtedra de Pilota Valenciana, Ferran Calabuig; el cap d'Esports d'À Punt Mèdia, Ricard Cobo; el president executiu del Grup Rolser, Joan Server; el director general de masymas Supermercats, José Juan Fornés; i les vicepresidentes de la FPV, Susana Martínez i Belén Puchal.
- El Valencia CF se mueve por Kenay Myrie: refuerzo para el Mestalla y apuesta de proyección
- ¿Qué parejas de La Isla de las Tentaciones siguen juntas?
- Umar Sadiq, al IMED antes de firmar su contrato con el Valencia CF
- Directo | El Monaco asalta el Roig Arena ante un Valencia Basket desacertado
- Ya hay horario para el partido de octavos de Copa del Rey contra el Burgos
- Premio doble para el joven talento del Valencia CF Jaume Durà (17 años)
- Umar Sadiq ya está en València: 'Tenía muchas ganas de volver
- Sadiq-Ramazani, la conexión que funcionó en Almería