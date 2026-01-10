El primer gran cap de setmana de la Lliga CaixaBank no defrauda
Victòries folgades les que van aconseguir els equips de Montserrat i Murla-la Vall de Laguar als trinquets de Pelayo i Pedreguer, en escala i corda, i els de Barxeta i Senyera a la Llosa de Ranes, en raspall
Ja està en marxa la Lliga CaixaBank en les modalitats d’escala i corda Pro1 i raspall masculí Pro1. Aquest dissabte es van celebrar quatre partides als trinques de Pelayo, Pedreguer i la Llosa de Ranes amb victòries per a Alejandro i Hilari i Giner, Hèctor i Carlos, en escala i corda, i per a Marrahí, Raúl i Marc Ortega i Iván, Momparler i Alejandro, en raspall.
La partida que obria la vesprada en la modalitat d’escala i corda era lla que enfrontava a Alejandro i Hilari (Ajuntament de Montserrat) contra Salva Palau i Conillet (Ajuntament d’Orba) al trinquet de Pelayo.
Un duel amb dos de les parelles aspirants al títol en una partida dominada de principi a fi per la parella roja que comença la Lliga CaixaBank molt fort sense cedir més que un joc a un trinquet gran com Pelayo i davant una parella com Salva Palau i Conillet, que no va poder amb l'ímpetu del duet de Montserrat, que ja suma la primera victòria de la Lliga CaixaBank d'escala i corda (60-20).
En l’altra partida del joc per dalt corda s’amidaven els conjunts de De la Vega i Gimeno (Ajuntament de Massalfassar) i de Giner, Hèctor i Carlos (Ajuntament de Murla – Ajuntament de la Vall de Laguar) al trinquet de Pedreguer.
Partida amb un inici amb alternatives per als dos equips fins al 25 a 35 per al trio, que una vegada es va compenetrar, va ser imparable per a la parella a un trinquet com el de Pedreguer. L'equip liderat per Giner va donar un gran nivell al final de la partida per a emportar-se el primer triomf lliure per 30 a 60.
‘Trinquetà’ a la Llosa de Ranes
La Llosa de Ranes ha viscut dos enfrontaments de nivell. En la primera partida, s’han enfrontat Vicent i Murcianet (Ajuntament de Xeraco) contra Marrahí, Raúl I Marc Ortega (Ajuntament de Barxeta) en una partida que no va defraudar al públic que va omplir l’escala del trinquet lloser.
Gran duel inaugural a la Llosa de Ranes amb dos equips que es van entregar amb tot el que tenien al trinquet. Després del primer joc blau, el segon li va costar de sumar a la parella de Vicent i Murcianet amb més de vint minuts de joc.
Els blaus, amb un gran Marrahí i amb una molt bona dupla davant amb Raúl i Marc Ortega a un gran nivell, feien tres jocs consecutius per al 5-20. La parella representant de Xeraco no havia dit l'última paraula i va sumar un joc més malgrat els dos val blaus per a tancar la partida. Un fet que va arribar després del 10 a 20 i amb una gran treta de Marrahí, el millor de la partida (10-25).
La segona partida anunciava un duel entre els equips de Diari, Canari i Nèstor (Ajuntament de Castelló), on Canari i Nèstor van substituir al lesionat Seve, contra Iván, Momparler i Alejandro (Ajuntament de Senyera).
Partida molt més ràpida la segona amb un trio blau que no ha donat opció a l'equip de Castelló, que patia la baixa de Seve, substituït per Canari i Nèstor. El trio capitanejat per Iván no ha donat opció sumant els quatre primers jocs i posant una distància insalvable al marcador, que al remat ha sigut de 5-25 per al conjunt de Senyera, que estrena la Lliga CaixaBank amb una molt bona victòria
Estrena de la Lliga CaixaBank de raspall femení Pro a Rafelbunyol
El trinquet de Rafelbunyol viurà aquest diumenge les primeres dos partides de la Lliga CaixaBank Pro de raspall femení. A les 17 hores, la partida inaugural Àngela, Júlia i Mar Alfonso (Ajuntament de Tavernes de la Valldigna) lluitaran pel primer triomf lliguer davant l’equip local, Maria Enguix, Natalia i Isabel (Ajuntament de Rafelbunyol).
A continuació, cap a les 18:30 hores, arribarà l’altre duel entre el trio de Victoria, Anabel i Marina (Ajuntament de Bonrepòs i Mirambell) i l’equip de l’Ajuntament de Pedreguer – Rolser, format per Ana, Mireia Badia i Fanni.
Matinal de pilota a Bendoirm
El diumenge, el trinquet de Benidorm rebrà la quarta partida de la Lliga CaixaBank, després de l’estrena a Vilamarxant i les dos partides d’ahir a Pelayo i Pedreguer. Serà un duel entre dos trios de La Marina, el de Dénia i el local, el de Benidorm.
A partir de les 11:30 hores està programat l’enfrontament entre el trio de Puchol II, Salva i Álvaro Mañas (Ajuntament de Dénia), de roig, i el trio de Pere Roc II, Guillermo i Jesús (Ajuntament de Benidorm), que actuarà de blau.
- Fichajes: Los mejores centrales libres en el mercado
- Frente común del Valencia Basket con el resto de clubes no propietarios de la Euroliga
- Premio doble para el joven talento del Valencia CF Jaume Durà (17 años)
- Sadiq se moja sobre la situación de Ramazani
- Dos bajas y una novedad para Corberán para recibir al Elche
- El Copenhague se adelanta al Valencia CF por Kenay Myrie: Acuerdo cerrado
- Corberán desvela los objetivos del Valencia en el mercado de fichajes
- El mercado de fichajes del Valencia CF, pendiente de la decisión de quirófano de Diakhaby