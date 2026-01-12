Els equips de Natalia i Ana dominen la jornada inaugural a Rafelbunyol
El trinquet de Rafelbunyol va acollir el debut en Lliga CaixaBank de raspall femení amb les victòries de María, Natalia i Isabel (Rafelbunyol) i de Ana, Mireia Badía i Fanni (Pedreguer-Rolser)
La Lliga CaixaBank 2026 de raspall femení Pro va arrancar este diumenge en el trinquet de Rafelbunyol amb doble jornada. En la partida inaugural, Maria, Natalia i Isabel (Rafelbunyol) es van imposar a Àngela, Júlia i Mar A. (Tavernes de la Valldigna) per 25-15. Mentres que la segona va estar dominada per Ana, Mireia i Fanni (Pedreguer-Rolser), que van guanyar a Victoria, Anabel i Marina (Bonrepòs i Mirambell) per 25-10.
El debut de l'equip de Rafelbunyol va tindre un clar nom propi, Natalia. La mitgera va tornar a sorprendre amb la seua potència per a emportar-se una partida que van començar des del resto. Les de Tavernes de la Valldigna van estar prop de fer el primer joc gràcies a una debutant Mar Alfonso que no es va amagar en cap moment. Les roges van aconseguir trencar ràpidament la partida per a posar-se dos a dalt. Quan Àngela va tornar al servici, l'equip va estar prop de tancar per la via ràpida, però una insistent Isabel els va complicar que sumaren el joc. La partida havia suposat bastant desgast en l'inici i els següents jocs es van sumar ràpid al marcador per als dos equips. Júlia contrarestava l’ímpetu de Natalia per a posar el 20-15 però la regularitat del trio de Rafelbunyol va ser suficient per a sumar els primers punts en la Lliga.
La segona partida va enfrontar a dos equips que bé podrien tornar a veure's en la final. En la primera jornada, les de Pedreguer-Rolser van demostrar que estan millor compenetradas que els seus rivals a hores d'ara. Començant des del dau i trencant des de la resta, les blaves van arribar a posar-se 0-10. Victoria retallava distàncies però quan les blaves van passar al resto van tornar a demostrar un gran nivell. Entre Mireia i Ana van tancar fins a tres quinzes des del huit enviant-la a la llotgeta de baix i Fanni parava tot el que arribava. Quan les de Bonrepòs i Mirambell semblaven anar agafant més ritme de competició, Ana des del dau va acabar tancant la primera victòria per a les seues.
El trio de Puchol II s'imposa a casa de Pere Roc II
El trinquet de Benidorm va acollir el debut en la Lliga CaixaBank d’escala i corda Pro1 dels equips de Puchol II, Salva i Àlvaro Mañas (Ajuntament de Dénia), y de Pere Roc II, Guillermo i Jesús (Benidorm). Els vissitants van assaltar el trinquet de Benidorm vencent a l'equip local en una superba actuació de Puchol II davant un gran Pere Roc II. “Feia molt de temps que no veníem a jugar a Benidorm i es nota que Rodrigo el té molt tocat. De cara a les següents partides anirem agarrant-nos com a equip”, indicava el de Vinalesa.
Els rojos van tindre dos jocs d’avantatge a l'inici però els blaus van igualar a 35-35. Un atrevit i encertat Àlvaro Mañas va ajudar el seu equip a sumar els primers punts en el debut de Lliga (60-35). Puchol II feia bo l’inici del seu equip: “Sempre fa falta començar el campionat amb victòria. Debutàvem com a equip, no havíem participat mai junts i crec que Àlvaro ha jugat una gran partida. Amb Salva crec que ens anirem compenetrant cada vegada millor i jo m'he trobat a gust”.
Xeraco continua l'acció este dilluns
La Lliga CaixaBank de raspall femení Pro continuarà este dilluns en el trinquet de Xeraco a les 17.00 hores. Serà el debut per als equips de Clara, Amparo i Patri, que en esta edició representaran a l'Ajuntament de Beniflà en la seua primera participació de Lliga. En la contra estaran Myriam, Mar i Laura representant a l'Ajuntament de l'Alqueria d'Asnar-Hinojosa.
