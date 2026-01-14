Els equips de Nacho i Vercher gaudeixen a Oliva
La doble jornada d'escala i corda i raspall al trinquet olivenc va deixar els triomfs de Francés-Nacho (Benissa) davant José Salvador-Pere-Monrabal (Pedreguer-masymas) i Vercher-Brisca-Ricardet (Oliva) contra Ian i Tonet (El Genovés)
La Lliga CaixaBank 2026 va visitar ahir dimarts el trinquet d'Oliva amb una sessió de les dos modalitats. La instal·lació del municipi de la Safor, una habitual de les grans cites del raspall, està programant en les últimes setmanes partides d'escala i corda, i ahir ho va fer amb dos partides de competició oficial del màxim nivell Pro1.
La jornada es va obrir amb el duel entre Francés i Nacho (Benissa) contra José Salvador, Pere i Monrabal II (Pedreguer-masymas Supermercats), el que suposava l'estrena de la parella en aquesta Lliga.
Tant el rest de Petrer com el mitger de Beniparrell no pogueren tindre un millor inici de campionat, ja que es van imposar amb autoritat per 60-35, davant un trio que suma la segona derrota després de caure el passat divendres a Vilamarxant contra l'equip de Meliana.
En efecte, Francés i Nacho es van mostrar molt segurs i encertats des del primer moment i van evidenciar una química damunt de les lloses, tot i la inferioritat que suposa jugar parella contra trio en un trinquet d'àmplies dimensions.
Nacho, en una versió molt millorada després de les molèsties físiques amb les quals va afrontar la final del Trofeu Mestres abans de Nadal, va refrendar la seua condició de número 1 dels mitgers amb altra destacada actuació, molt ben acompanyat per un inspirat Francés.
Per la seua part, el trio de Pedreguer-masymas va encaixar una segona derrota que ha de suposar un un punt d'inflexió en la competició per oferir una millor versió.
Millor el trio que la parella en raspall
En la segona partida el guió es va capgirar. El trio format per Vercher, Brisca i Ricardet (Oliva) es va adjudicar el triomf per 25-15 davant de la parella integrada per Ian i Tonet IV (El Genovés), tot i la destacada actuació del mitger genovesí.
La partida també suposava l'estrena per a l'equip de Vercher, Brisca i Ricardet, i ho va fer amb un triomf que es va basar en una actuació ben complementada per part dels tres jugadors.
No obstant, la partida no va resultar senzilla per al trio -mai és senzill jugar contra Tonet- i, tot i dominar al joc i al marcador durant gran part de la partida, el triomf es va tancar en 25-15, el que permet a Vercher, Brisca i Ricardet unir-se al grup d'equips que debutaren amb victòria, en companyia dels conjunts de Senyera, Barxeta i la Llosa de Ranes.
Per la seua part, tant Ian com Tonet han tancat els dos duels disputats fins el moment amb sengles derrotes per 25-15, el divendres passat a Piles contra l'equip de la Llosa de Ranes i ahir al trinquet olivenc, el que també els fa totalitzar 2 punts en la classificació, els mateixos que la formació d'Oliva, amb una sola partida jugada.
Hui, Guadassuar
Aquest dimecres, el trinquet de Guadassuar també serà l'escenari d'una doble jornada d'escala i corda i raspall Pro1. Començaran jugant-la per Baix, a partir de les 17:00 hores, els equips de Xeraco i la Llosa de Ranes.
En el duel de parella contra trio, Vicent i Murcianet buscaran els seus primers punts de la Lliga contra Montaner, Lorja i Bossio, que en tenen 2.
A continuació, a les 18:30 hores, en escala i corda, s'espera altre espectacular duel de parella contra trio amb l'enfrontament entre les formacions de Montserrat i la Vall de Laguar-Murla.
Tant Alejandro i Hilari com Giner, Hèctor i Carlos obriren el foc el passat dissabte amb victòries solvents davant els seus rivals.
El rest de Montserrat i el mitger de Beniparrell s'adjudicaren un contundent triomf per 60-20 contra Salva Palau i Conillet (Orba) al trinquet Pelayo.
Per la seua part, a Pedreguer, Giner, Hèctor i Carlos guanyaren per 60-30 a De la Vega i Àlvaro Gimeno (Massalfassar), en una mostra de que l'equip del rest de Murla, el mitger de la Vall de Laguar i el punter del Genovés té moltes coses a dir en aquesta Lliga CaixaBank 2026.
