El 2026 s’enceta amb els primers campionats d’escala i corda, galotxa i frontó
El passat cap de setmana van començar la 28ª Lliga d’escala i corda i la 7ª Copa d’Hivern de galotxa mentre que aquest cap de setmana viurem l’estrena de l’11é Individual de frontó al 4 i mig
Arranca el 2026 i comencen les competicions de clubs de la nova temporada. El passat cap de setmana es van encetar la 28ª Lliga d’escala i corda i la 7ª Copa d’Hivern i aquest cap de setmana és el torn de l’estrena de l’11é Campionat Autonòmic Individual de frontó al 4 i mig.
Va començar el passat cap de setmana la 28 edició de la Lliga d’escala i corda Trofeu Diputació de València 2026 amb la celebració de la primera jornada de la fase regular. En Primera, han guanyat els seus duels Camisolar Massamagrell A, CPV La Baronia B, CPV Moncada, Ovocity Marquesat i Disid Alfara.
Pel que fa al grup A, el CPV Massamagrell A va vèncer amb relativa comoditat a Lairabas Invers. Faura A fora de casa per un marcador de 20 a 60. Ovocity Marquesat va sorprendre al CPV Torrent A i li va guanyar al trinquet de Sueca. El marcador final va ser de 60 a 40 en favor de l’equip d’Alfarb, que és segon amb 3 punts també. A més a més, el ‘derbi’ entre equips del CPV La Baronia es va saldar amb repartiment de punts i victòria per al CPV La Baronia B per un tanteig de 60 a 50.
Pel que fa al grup B, Disid Alfara del Patriarca A va vèncer amb claredat a Traverauto Riba-roja per 15 a 60 al trinquet El Rullo de la localitat riba-rogenca i són l’equip líder. En l’altra partida del grup, Caixa Popular Manises A va caure a casa davant CPV Moncada per 30 a 60.
La 7ª Copa d’Hivern ja està en marxa amb huit categories
La setena edició de la Copa d’Hivern Trofeu Diputació de València 2026 es va engegar el passat cap de setmana amb la disputa de la primera jornada en les huit categories en joc, que seran Vaqueta, 1ª Curtes, 2ª Curtes, 3ª Curtes, Femenina, Trinquet, Juvenil i Cadet.
En la màxima categoria, Vaqueta, participaran sis equips en grup únic, on els quatre primers accediran a semifinals. Els equips integrants del grup són Lanzadera Montserrat A, CPV Faura A, CPV Albuixech A, Lanzadera Montserrat B, Laborfis Val i 30 A i Carlink Albalat dels Sorells.
Primera Curtes funcionarà també amb sis equips i grup únic. En aquest cas, els integrants del grup seran CPV Faura B, CPV Godella A, Valpro Motor Foios, Caixa Popular Meliana B, Fontaneria Miguel Bueno Meliana C i Autos Meliana A.
En la categoria Trinquet també seran sis els integrants del grup únic que intentaran passar a la penúltima ronda en cinc jornades: Caixa Popular Manises A, CPV Almassora, Fundació Jose Luis Lopez Pelayo, Gabriel Luna Massalfassar B, Exrumjar Alberic i CPV Xúquer.
En allò referent a la categoria Femenina, tindrem en aquest cas cinc equips dels quals quatre podran accedir a semifinals. Ovocity Marquesat, CPV Almenara, Justo Ballester Meliana, CPV Disid Alfara del Patriarca A i CPV Disid Alfara del Patriarca B.
L’11é Individual de frontó al 4 i mig tindrà deu categories i 63 participants
Aquest cap de setmana és el torn de l’estrena de l’11é Campionat Autonòmic Individual de frontó en la modalitat al 4 i mig. Comptarem amb un total de deu categories, amb 63 contendents que lluitaran per arribar a les finals, que estan previstes per al cap de setmana del 7 i 8 de març.
En Primera cap de setmana, hi haurà quatre pilotaris. Destaca el nom de Pasqual del CPV Racó de La Pobla, actual campió de l’Individual, que també tractarà d’endur-se aquest Individual al 4 i mig, on l’any passat va arribar a la final. Tindrà com a companys de grup a Jokin del CPV Quart de Poblet, Manuel del CPV Quart de Poblet i Ferran del CPV Castelló.
En frontó femení, viurem dos categories. En Primera, completen el grup únic sis pilotàries. Karen del CPV Alfara del Patriarca, Iveth del CPV Alfara del Patriarca, Lucia del CPV Alzira, Maria Isabel del CPV Alzira, Blanca del CPV Montserrat i Elisa del CPV Almenara buscaran estar entre les quatre millors per arribar a les semifinals.
Pel que fa a les categories entre setmana, en tindrem tres. Primera entre setmana tindrà quatre pilotaris enquadrats en grup únic i final directa. Els quatre jugadors seran Enrique del CPV Campanar, Joan del CPV Massamagrell, Miguel del CPV Castelló i Juan Carlos del CPV Manises.
