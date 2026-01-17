El trio de Vercher venç sabatera i el d’Iván remunta a Bellreguard en un cap de setmana intens de Lliga CaixaBank
Un total de sis partides es van viure el dissabte a la ‘Catedral’ del raspall, a la Llosa de Ranes, a Pelayo i a Pedreguer, mentre que el diumenge se jugaran altres tres a Riba-roja i Benissa
Segon cap de setmana de la Lliga CaixaBank. El divendres vam viure l’estrena de les categories Pro2 així que ja estan les cinc competicions en marxa en aquesta nova edició de la Lliga Caixabank. Entre aquest dissabte i diumenge viurem un total de nou partides.
El dissabte se van celebrar un total de sis partides a quatre trinquets diferents: La Llosa de Ranes, Pelayo, Bellreguard i Pedreguer. Al trinquet de Bellreguard es va disputar una doble sessió de partides de la Lliga CaixaBank de raspall masculí Pro1.
La primera d’elles va confrontar als equips de Xeraco, integrat per Vicent i Murcianet, i d’Oliva, format per Vercher, Brisca i Ricardet. Victòria sabatera per al trio de Vercher, Brisca i Ricardet que va aconseguir fer tots els jocs seguits mostrant un gran joc en conjunt amb una gran treta de Vercher, un Brisca molt segur al mig i un Ricardet que és tot un veterà tancant quinzes. La parella de Xeraco no va poder fer res a un trinquet gran com Bellreguard i es va quedar a zero.
En la segona partida al trinquet de Bellreguard, el trio de Montaner, Lorja i Bossio (Ajuntament de la Llosa de Ranes) no va poder sumar la tercera victòria consecutiva en les tres partides que duen disputades tot i que ho va tindre en la mà amb el 20 a 5 inicial. El trio d’Iván, Momparler i Alejandro (Ajuntament de Senyera), va lluitar de valent per a capgirar el nomenat 20 a 5, va arribar a empatar a 20 la partida i també es va fer amb l’últim joc per a guanyar i s’emporta el segon triomf de la Lliga CaixaBank de raspall masculí Pro1 per al seu equip.
L’altra doble sessió de la vesprada d’ahir es va viure al trinquet de la Llosa de Ranes. En aquest cas, la primera partida corresponia a la Lliga CaixaBank de raspall femení Pro i enfrontava a Victoria, Anabel i Marina (Ajuntament de Bonrepòs i Mirambell) davant Maria Enguix, Natalia i Isabel (Ajuntament de Rafelbunyol).
Partida molt seriosa del trio de Bonrepòs i Mirambell que va trencar el primer joc des del rest i amb el segur traure de Victoria, se ficava 10 per cap. Una diferència massa gran per a l’equip blau, que ho va intentar amb una gran Natalia i va tindre opcions d’igualar a 10. Finalment, la resta de jocs se van fer des del traure i el trio de Victoria, Anabel i Marina, que ha jugat molt bé com a conjunt, s’emporta el primer triomf en la Lliga CaixaBank de raspall femení Pro.
La segona partida a la canxa llosera era entre els conjunts de Bicorp i Sueca de la recentment estrenada Lliga CaixaBank de raspall masculí pro2. La parella de Boronat i Javier (Ajuntament de Bicorp) s’amidava davant el trio de Bonillo, Rosen i Sales (Ajuntament de Sueca) en una espectacular partida amb alternatives per als dos equips.
La parella de Bicorp se feia amb un avantatge de 15 a 10 i passava al traure però va veure com el trio de Sueca l’igualava a 15 des del rest amb dos grans quinzes de Pau Sales. El traure sí que el van aprofitar els blaus, que anaven al rest a tancar la partida i ho van aprofitar. Victòria per al trio de Bonillo, Rosen i Pau Sales, que van realitzar una partida execel•lent en equip
Trinquets de Pelayo i Pedreguer
A més a més, al trinquet de Pelayo se va presenciar un gran enfrontament de la Lliga CaixaBank d’escala i corda Pro1 entre els trios de Meliana i Benidorm. Mario, Bueno i Guillem Palau (Ajuntament de Meliana) van caure després d’una gran partida del trio de Pere Roc II, Guillermo i Jesús (Ajuntament de Benidorm), que aconsegueixen la seua primera victòria lliguera. Partida amb joc molt vistós i molt igualada que s’ha decidit per detalls i amb dos jocs d’avantatge per al trio benidormer (50-60).
Per últim, el trinquet de Pedreguer va albergar una partida de la Lliga CaixaBank de raspall femení Pro entre el trio local, conformat per Ana, Mireia Badia i Fanni (Ajuntament de Pedreguer – Rolser), i l’equip representant de l’Ajuntament de Beniflà, integrat per Clara, Amparo i Patri.
Segon triomf lliguer de l'equip de Pedreguer – Rolser, aquest aconseguit al trinquet pedreguerí, davant el trio de Beniflà. Ana va jugar una gran partida i va estar molt ben acompanyada de Mireia, que va parar moltes pilotes difícils i una Fanni que està també jugant a un gran nivell davant un trio liderat per una sempre complidora Amparo, que ho va intentar, però va caure 25 a 5 davant el conjunt representant de l'Ajuntament de Pedreguer – Rolser.
Riba-roja i Benissa completen les partides del cap de setmana
El diumenge tindrem tres partides més per arrodonir un gran cap de setmana de Lliga CaixaBank. Dos seran en sessió de matí, al trinquet el Rullo de Riba-roja, i altra de vesprada, a la localitat de Benissa.
A l’escenari riba-roger se celebrarà un doble duel, un de la Lliga CaixaBank de raspall femení Pro i altre de Lliga CaixaBank d’escala i corda Pro1.
A partir de les 10 hores tindrà lloc la partida de la Lliga CaixaBank de raspall femení Pro entre Myriam, Mar i Laura (Ajuntament de l’Alqueria d’Asnar – Hinojosa) i Àngela, Júlia i Mar Alfonso (Ajuntament de Tavernes de la Valldigna).
Tot seguit, a les 11:30 hores, està prevista l’altre enfrontament. En aquest cas de la Lliga CaixaBank d’escala i corda Pro1 entre la parella d’Orba, formada per Salva Palau i Conillet, i el trio de l’Ajuntament de Pedreguer – masymas Supermercats, que l’integren José Salvador, Pere i Monrabal II.
L’última partida del cap de setmana està programada a les 18:30 hores al trinquet de Benissa i correspondrà també a la Lliga CaixaBank d’escala i corda Pro1. Serà una batalla entre dos de les parelles favorites per a endur-se el títol i que han començat amb victòria. Alejandro i Hilari (Ajuntament de Montserrat) buscaran el segon triomf lliguer altre equip amb el mateix objectiu, el de Francés i Nacho (Ajuntament de Benissa), que jugaran com a locals, però de blau.
