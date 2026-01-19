Completada la segona jornada de la Lliga d’escala i corda
La Baronia B comanda el grup A i triple empat al primer lloc entre Alfara del Patriarca, Massamagrell B i Moncada al B
FEDPIVAL
Aquest cap de setmana s’ha tancat la segona jornada de la Lliga d’escala i corda Trofeu Diputació de València 2026 amb victòries per a La Baronia B, Massamagrell A i Torrent A, al grup A i Alfara del Patriarca, Massamagrell B i Moncada al B.
Resultats
El CPV La Baronia B va véncer amb solvència a Ovocity Marquesat per un marcador de 60-30. Els del Camp de Morvedre peguen un pas endavant i s’acomoden al primer lloc de la taula amb 5 punts, mentre que Marquesat baixa al tercer lloc amb 4.
Massamagrell A no va poder frenar a La Baronia A, que va véncer la partida per 45-60. Els tres punts que sumen els d’Algímia d’Alfara els col·loquen al segon lloc amb 4 i els de l’Horta Nord cauen al tercer lloc amb un triple empat entre Marquesat, Massamagrell i Torrent.
Per a finalitzar amb les partides del grup A, Torrent A va guanyar amb relativa facilitat a Faura per un marcador de 60-25. L’equip de les Valls encara no ha sumat cap punt i es manté en l’últim lloc.
Pel que fa al grup B, DIsd Alfara del Patriarca va dominar amb claredat a Manises per 60-15 i continua al primer lloc amb 6, empatat amb Massamagrell B i Moncada, que també han aconseguit dos victòries. La segona partida del grup va ser per a Massamagrell B que es va amidar contra Riba-roja i va aconseguir el triomf per 60-40. Per a finalitzar, Moncada es va imposar a Foios per un marcador de 60-15.
Jornada
A la pròxima jornada, al grup A s’amidaran La Baronia A contra Faura, Torrent contra La Baronia B i Marquesat ho farà a Massamagrell. Al grup B, les partides de la tercera jornada seran protagonitzades per Foios contra Manises, Alfara del Patriarca jugarà contra Massamagrell B i Riba-roja es veurà les cares contra Moncada.
