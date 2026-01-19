Montserrat A encapçala la Copa Hivern de Galotxa
El pròxim cap de setmana es jugarà la tercera jornada de la fase regular
Jokin i Pasqual guanyen en l’inici de l’Individual al 4 i mig de frontó
FEDPIVAL
Aquest cap de setmana es va celebrar la segona jornada de la 7a edició de la Copa Hivern de galotxa Trofeu Diputació de València 2026. En la categoria Vaqueta, Montserrat A, B i Faura van sumar punts després de guanyar als seus rivals.
Lanzadera Montserrat B va véncer amb solvència a CPV Albuixech per 70-50, sumant tres punts i ocupant el segon lloc de la taula amb 4. Els de l’Horta Nord en tenen 3 i empaten al tercer lloc amb Faura.
Per la seua part, Laborfis Val i 30 Foios va caure davant el líder actual de la competició Montserrat A (25-70). Els montserraters tenen 5 punts mentre que la formació de Foios encara no ha sumat cap punt.
Per a finalitzar amb la segona jornada, Lairabas Invers. Faura A va guanyar a Carlink Albalat dels Sorells per un marcador de 70-35. Els de les Valls es col·loquen al tercer lloc de la taula mentre que els de l’Horta Nord ocupen l’últim.
Pròxima jornada
A la pròxima jornada, Montserrat A s’enfrontarà a Albalat dels Sorells, Faura s’amidarà a Montserrat B i Albuixech es veurà les cares a Foios.
Frontó
Jokin i Pasqual guanyen en l’inici de l’Individual al 4 i mig de frontó. L’11é Campionat Autonòmic Individual al 4 i Mig de frontó Trofeu Diputació de València 2026 va encetar la competició a la primera categoria de cap de setmana. Jokin CPV Quart de Poblet, Ferran CPV Castelló, Pasqual CPV Racó de la Pobla i Manuel CPV Quart de Poblet van disputar la primera jornada.
Jokin CPV Quart de Poblet va véncer amb facilitat a Ferran CPV Castelló per 32-11. Per la seua part, Pasqual CPV Racó de la Pobla va obtindre un resultat similar davant Manuel CPV Quart de Poblet (32-12) en aquest inici de la competició.
La pròxima jornada enfrontarà a Manuel CPV Quart de Poblet contra Jokin CPV Quart de Poblet i a Ferran CPV Castelló s’amidarà contra Pascual CPV Racó de la Pobla.
- Comunicado del Besiktas sobre Wilfried Ndidi
- El Valencia se lleva tres puntos de oro en la batalla del Coliseum
- El precio a pagar por Copete en el Valencia CF
- Mensaje claro de Corberán al Valencia
- Real Madrid - Valencia Basket: Hora y dónde ver el partido en directo
- El 1x1 de los jugadores del Valencia ante el Getafe
- Valencia CF-Athletic Club: A noventa minutos en Mestalla de una semifinal de Copa
- Baja confirmada por sanción para el Valencia-Espanyol