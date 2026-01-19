Riba-roja deixa les primeres victóries dels equips de Júlia y Salva Palau
Àngela, Júlia i Mar Alfonso (Tavernes de la Valldigna) s’emporten els punts davant l’equip de l’Alqueria d’Asnar i el de Salva Palau i Conillet ho fa contra el trío de Pere
El trinquet 'El Rullo' de Riba-roja va centrar les mirades en el matí del diumenge amb dos partides de Lliga CaixaBank. L'equip d'Àngela, Júlia i Mar Alfonso (Tavernes de la Valldigna) va frenar la remuntada de Myriam, Mar i Laura (Alqueria d'Asnar- Hinojosa) guanyant 25-20. I la parella de Salva Palau i Conillet (Orba), va acabar trencant el marcador després del 30-30 davant Jose Salvador, Pere i Javi Campos (Pedreguer-Masymas) per 60-35.
Raspall femení
En la partida de raspall femení, les blaves van arrancar amb Àngela al dau completant un primer joc bastant disputat. Laura pressionava en el següent a una Júlia que es defensava amb tot per a igualar (5-5). L'equip de l’Alqueria d'Asnar- Hinojosa va tindre l'oportunitat de trencar, però Mar Alfonso va aprofitar una gran treta de la seua companya de Faura per a evitar-lo. Una extraordinària Júlia va fer la resta. Amb el marcador a favor (5-10), la de Tavernes de la Valldigna va frenar una pilota parada que va tindre Laura a les seues mans per a igualar el marcador. Les blaves van evitar la igualada en un altre intent frustrat dels seus rivals, que van veure com el marcador s'augmentava (5-15). Les roges estaven completament fora de la partida i això ho va aprofitar Àngela amb dos tretes directes que van portar la partida al 5-20.
Però als seus rivals encara els quedava molt per dir i Myriam no volia donar la partida per perduda. En una posició en la qual no és habitual, la de l’Alqueria d'Asnar sembla estar trobant el seu lloc. Amb 15-VAL per a acabar-se la partida, Myriam va fer un bon servei directe que va iniciar la remuntada. Mar i Laura es van agafar a la partida retallant jocs i tot es va decidir en l'últim. Mar Alfonso amb molta soltesa va acabar donant la victòria al seu trio, que suma la primera victòria en aquesta Lliga.
Liga CaixaBank Pro 1 de raspall masculino
La jornada en 'El Rullo' la completaven Salva Palau i Conillet (Orba) amb una gran victòria que va tindre el seu desenllaç en l'equador. Jose Salvador, Pere i Javier Campos (Pedreguer-Masymas) van plantar cara en un trinquet que se'ls va quedar xicotet per a frenar la potència del resto d'Alginet. Els blaus van sumar sempre primer fins al 30-30, amb un Javi Campos més atrevit. Quan al trio li van començar a entrar els dubtes, la parella va aprofitar per a pujar la intensitat i al tercer VAL van aconseguir prendre la davantera (30-35).
Als d'Orba no els va costar molt fer el següent i el trio va deixar de creure. El recorregut que portaven els colps de Salva Palau eren pràcticament impossibles de retornar i quan la passaven, Conillet continuava fent mal . Els jocs es van anar succeint a favor dels rojos que van aconseguir sumar els primers punts de la competició després de la derrota en Pelayo.
Francés i Nacho s’emporten un duel igualat a Benissa
Grandíssima partida entre dos dels equips que es troben a moltes travesses per a ser finalistes, Alejandro i Hilari (Ajuntament de Montserrat) i Francés i Nacho (Ajuntament de Benissa). Com no podia ser d'altra manera la partida es va decidir per detalls i va estar molt igualada. Gran partida dels quatre pilotaris que amb 25 a 30 van alçar al públic dels seients quan Francés i Nacho trencaven el dau i, poc després, prenien avantatge de dos jocs (25-35).
Els rojos, amb un duet molt compenetrat, van poder empatar a 40 i deixar la partida per a qualsevol en el tram final. La parella de Montserrat va saber aprofitar l'inèrcia positiva per a col•locar-se amb dos jocs d'avantatge, però els blaus van saber tornar a igualar a 50 i ficar-se 50-55 tot seguit. Els rojos van fer el dau tornant la igualtat al marcador i a rebre els aplausos d'un públic entregat als quatre pilotaris. En últim joc, els blaus van saber mantindre el dau tot i el 30 a iguals i diversos Val. Una gran partida de les que fan afició i victòria per als locals, equip format per Francés i Nacho (Ajuntament de Benissa) per 55 a 60.
