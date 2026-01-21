Iván, Momparler i Alejandro agafen el lideratge de la Lliga
L’equip que representa a l’Ajuntament de Senyera s’emporta els punts en un enfrontament contra Vercher, Brisca i Ricardet (Oliva) marcat per la lesió del resto de Piles
La tercera jornada de la Lliga CaixaBank de raspall Pro1 va deixar este dimarts al trinquet d'Oliva canvi en canvis en la primera plaça. L’equip que representa a l’ajuntament local, format per Iván, Momparler i Alejandro (Ajuntament de Senyera) va aconseguir els punts davant Vercher, Brisca i Ricardet (Oliva) després de la lesió del resto de Piles quan el marcador era de 15-15.
La partida entre dos de l'equips encara invictes va ser decisiva per a deixar un nou líder de la classificació. Els blaus van començar al dau fent el primer joc i la partida va continuar sense sorpreses fins al 10-10. En els rojos al resto, els de Senyera van trencar amb el Iván més reconegut. A l’altre costat, Vercher liderava als seus per a tornar a igualar a 15. La partida es començava a animar amb els equips cada vegada més atrevits, però el de Piles no va poder continuar per lesió. Aplicant el reglament, la partida es va donar per finalitzada per 25-15, resultat que permet sumar als dos equips i deixa un nou lider en la Lliga.
Este dimecres en el trinquet de Guadassuar continuarà la jornada de raspall Pro1 amb l'enfrontament entre Ian i Tonet IV (Genovés) contra Vicent i Murcianet (Xeraco). La partida arrancarà a les 16:45 hores entre dos equips que estan patint en esta arrancada de competició. Els de Xeraco porten tres derrotes consecutives encara que van aconseguir puntuar en la primera jornada. Un equip que encara no ha trobat la fórmula per a guanyar als seus rivals però que té un potencial enorme per a estar en la baralla pel títol i que sorprén veure'l cuer de la Lliga CaixaBank. També estan tenint dificultats la parella del Genovés per a guanyar, encara que el seu esforç en cada partida els situa amb quatre punts en la taula. Ian i Tonet IV han aconseguit puntuar en les dos derrotes i sembla que el passat cap de setmana van trobar per fi el camí de la victòria després de superar 25-15 a Diari i Seve (Castelló).
Massalfassar estrena un renovat trinquet amb doble jornada
Massalfassar està d'enhorabona després de completar les obres del trinquet municipal. Un nou espai adaptat a les necessitats de la pilota actual en la qual s'han renovat els vestuaris, ampliat l'escala, renovat els accessos a la llotja i repintat tota la instal·lació. Les noves condicions permetran que este trinquet aculla este mateix dimecres les seues primeres partides professionals de Lliga CaixaBank d’escala i corda. A les 16:30 hores s'estrenaren dos equips que encara no han debutat en la competició de Pro2: Vicent i Ulisses (Vinalesa) contra Capellino, Javi Campos i Joan A. (Ondara - Portal de la Marina).
El plat fort de la jornada arribarà a les 18.00 hores amb la Pro1. Partida que enfrontarà a l'equip de Massalfassar, compost per De la Vega i Gimeno. Una parella que encara no ha sumat punts en estes dos primeres jornades i que ha encaixat dures derrotes. El mitger espera fer-se fort a casa per a espentar al seu equip a la primera victòria de la temporada. Davant tindran a Salva Palau i Conillet (Orba), que van reprendre el vol en la segona jornada guanyant per 60-35 a l'equip de José Salvador, Pere i Monrabal (Pedreguer-Masymas Supermercats). Sèptim i octau classificat buscaran abandonar la zona baixa de la taula per a començar a escalar posicions que permeten estar en les semifinals de març.
