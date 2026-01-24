Lliga CaixaBank
Vesprades de les bones a Pedreguer i Bellreguard
L’equip de Giner, Hèctor i Carlos (Laguar-Murla) va guanyar amb remuntada inclosa sobre Francés i Nacho (Benissa) a la Lliga CaixaBank d’escala i corda
Ian i Tonet IV (El Genovés) superaren amb una gran actuació al trio d’Iván, Momparler i Alejandro (Senyera) a la modalitat de raspall
FEDPIVAL
La Lliga CaixaBank 2026 es calfa. Els trinquets de Pedreguer i Bellreguard van celebrar aquest dissabte dos espectaculars partides de pilota, com no podia ser d’una altra manera després de veure els cartells.
A Pedreguer, l’equip de Giner, Hèctor i Carlos (Ajuntament de la Vall de Laguar-Ajuntament de Murla) va oferir el públic present una fulgurant remuntada per sumar el triomf davant Francés i Nacho (Ajuntament de Benissa).
En efecte, la parella va tindre un gran inici de partida, amb un parcial de 40-25 que apuntava a un nou triomf del duo roig.
La reacció del trio va tardar, però hi va arribar. La maquinària blava es va posar en funcionament i, amb un Giner estel·lar, un gran Hèctor i un eficient Carlos, el marcador es va capgirar i la formació de Laguar-Murla va encadenar cinc jocs seguits (40-50).
El resultat final de 60-45 permet al conjunt de Giner escalar a la segona plaça, amb els mateixos 5 punts que la parella de Benissa, per darrere dels 7 que en té la formació de Montserrat (Alejandro i Hilari), amb una partida més.
Tonet s’imposa a Iván
A Bellreguard també es presumia una partida de nivell. Ian i Tonet IV (Ajuntament del Genovés) van endur-se la victòria amb un 25-15 contra Iván, Momparler i Alejandro (Ajuntament de Senyera) després d’un duel vibrant i molt emocionant.
La partida va estar molt equilibrada. Els rojos van colpejar primer i trencaren el traure d’Iván per avançar-se amb dos jocs de diferència al marcador (15-5).
La reacció del trio el va permetre igualar a 15, però novament la parella va aprofitar la seua situació al rest per encadenar dos jocs i fer-se amb el triomf, tot i la gran actuació del rest d’Ontinyent.
L’equip d’Ian i Tonet encapçala provisionalment la classificació, amb 3 victòries i 2 derrotes en les quals va puntuar, i 8 punts que superen els 7 de le formacions de Senyera i de la Llosa de Ranes (Montaner, Lorja i Bossio), encara que els dos trios han disputat una partida menys.
Quatre partides per a tancar el cap de setmana
Dénia, Burriana i Alcàsser seran els escenaris de les quatre partides que se viuran aquest diumenge. Presenciarem dos partides de la Lliga CaixaBank d’escala i corda Pro1, una a Dénia i altra a Borriana, i altres dos enfrontaments de la Lliga CaixaBank de raspall femení Pro, els dos al trinquet d’Alcàsser.
Totes les partides se disputaran aquest matí. A les 11:15, al trinquet El Rovellet de Dénia tindrà lloc el duel entre els equips de Benidorm, format per Pere Roc II, Guillermo i Jesús, i de Massalfassar, integrat per Julio Palau, Gimeno i Rubén, que formaran un trio on entren Julio i Rubén en substitució de De la Vega.
L’altra partida de la Lliga CaixaBank d’escala i corda Pro1 està programada a les 11:30 hores al trinquet de Borriana. El trio de Puchol II, Salva i Àlvaro Mañas (Ajuntament de Dénia) s’amidarà al conjunt representant de l’Ajuntament de Pedreguer – masymas Supermercats, que el conformen José Salvador, Pere i Javier Campos, en substitució de Monrabal II.
Les dos partides de la Lliga CaixaBank de raspall femení Pro se celebraran al trinquet d’Alcàsser. La primera donarà inici a les 11 hores amb la partida entre els trios de Beniflà i Rafelbunyol. És a dir, Clara, Amparo i Patri buscaran la victòria davant Maria Enguix, Natalia i Isabel.
A continuació, cap a les 12 hores, l’equip de l’Ajuntament de Pedreguer – Rolser, format per Ana, Mireia Badia i Fanni lluitarà pel triomf davant el de l’Ajuntament de l’Alqueria d’Asnar – Hinojosa, representat per Myriam, Mar i Laura.
