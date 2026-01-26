La Baronia B, Alfara del Patriarca i Moncada, únics equips invictes de la 28ª Lliga d’escala i corda
Els alfarencs comanden el grup A mentre que els dos equips de l’Horta Nord comparteixen lideratge del B
La 28 edició de la Lliga d’escala i corda Trofeu Diputació de València 2026 ja ha celebrat tres jornades de la fase regular en Primera. Al grup A, el líder amb 8 punts és CPV La Baronia B, que va guanyar al CPV Torrent A per un clar 5 a 60. CPV La Baronia B, que va vèncer ‘sabatera’ a Lairabas Invers. Faura A, acumula 7 punts en segona posició.
Amb sis punts, els segueix Camisolar Massamagrell A, que va aconseguir el triomf davant Ovocity Marquesat per 25 a 60. Els d’Alfarb se mantenen amb 3 punts en quart lloc empatats a punts amb Torrent A, que és cinquè.
Pel que fa al grup B, Disid Alfara del Patriarca va obtenir la tercera victòria seguida, en aquest cas per 60 a 20 contra Camisolar Massamagrell B. També el CPV Moncada es va fer amb els tres punts a casa de Traverauto Riba-roja, a qui van guanyar per 10 a 60. Alfarers i montcadins comparteixen lideratge amb 9 punts.
L’altra partida del grup B va ser la més igualada de la tercera jornada i es va celebrar a Foios entre RK Palanca Fontestad Foios i Caixa Popular Manises A. Els foiers es van endur els primers dos punts del torneig després d’un ajustat 60 a 55 al seu favor davant l’equip maniser, que el va fer llitar fins a l’últim joc.
Els dos equips de Montserrat lideren la 7ª Copa d’Hivern
Lanzadera Montserrat A és primer amb 8 punts i l’únic amb tres victòries en tres jornades.
Ja hem superat l’equador de la fase regular de la setena edició de la Copa d’Hivern de galotxa Trofeu Diputació de València 2026 amb la disputa aquest cap de setmana de la tercera jornada de la fase regular. El cap de setmana ha deixat les victòries de Lanzadera Montserrat A, Lanzadera Montserrat B i Laborfis Val i 30 Foios, que són els tres primers.
El líder, Lanzadera Montserrat A, va vèncer al cuer, Carlink Albalat dels Sorells per un marcador de 70 a 45. A més a més, Lanzadera Montserrat B va guanyar fora de casa al CPV Faura A per un clar 5 a 70 i és segon amb 7 punts, un menys que el líder.
L’altra partida de la tercera jornada va ser la més igualada, ja que CPV Albuixech A i Laborfis Val i 30 Foios es van repartir els punts amb triomf per als foiers, que van superar fora de casa als albuixequers per 55 a 70 i són tercers amb 5 punts, un més que l’equip d’Albuixech.
Jokin i Pasqual se mantenen al capdavant de l’Individual de frontó al 4 i mig
Els pilotaris dels CPV Quart de Poblet i del CPV Racó de la Pobla guanyen també en la segona jornada i s’amidaran en la tercera pel liderat.
Aquest cap de setmana s’ha disputat la segona jornada de la fase regular de l’11é Campionat Autonòmic Individual de frontó al 4 i mig en Primera cap de setmana amb dos enfrontaments.
Jokin del CPV Quart de Poblet es va imposar amb claredat al seu company de club, Manuel, per un marcador de 32 a 8. Victòria clara per al pilotari quartà que li col·loca com a líder de la competició amb sis punts per diferència en el tanteig amb Pasqual del CPV Racó de la Pobla, que és segon amb els mateixos punts.
El pilotari de la Pobla de Vallbona va vèncer la seua partida davant Ferran del CPV Castelló. L’actual campió de l’Individual de frontó va guanyar al jugador castellonenc per un marcador de 32 a 17 i manté el pols pel lideratge. Se resoldrà aquesta disputa en la tercera jornada on els dos pilotaris mesuraran les seues forces al frontó de Quart de Poblet.
