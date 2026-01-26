Els trios d’Ana i Amparo remunten al trinquet d’Alcàsser
Ana, Mireia i Fanni (Pedreguer - Rolser) guanyen 25-15 a Myriam, Mar i Laura M. (Alqueria d´Asnar - Hinojosa), i Clara, Amparo i Patri (Beniflà) per 25-20 a Maria E, Natalia i Isabel (Rafelbunyol)
El trinquet d’Alcàsser va acollir este diumenge dos partides corresponents a la tercera jornada de la Lliga CaixaBank de Raspall femení Pro. Clara, Amparo i Patri (Beniflà) van rescatar una derrota en l'últim joc davant Maria, Natalia i Isabel (Rafelbunyol). Mentres que la remuntada d'Ana, Mireia i Fanni (Pedreguer - Rolser) a Myriam, Mar i Laura M. (Alqueria d´Asnar - Hinojosa) els va servir per a continuar mantenint el lideratge.
“La partida ha sigut molt complicada, amb moments de pujada i baixada per als dos equips”. Així descrivia Amparo l'arrancada d'una partida en la qual van arribar a col·locar-se 15-10 després d'un inici molt disputat. El trio de Rafelbunyol va continuar fent força amb una gran Natalia que va permetre a les seues posar-se per davant en el marcador. Amb el 15-20 i les blaves ben posicionades per a emportar-se els dos punts, la mitgera de Moncada va parlar a les seues transmetent-li una confiança que va acabar atorgant la victòria. “Era un moment decisiu i si no féiem el joc perdíem. Hem tingut calma perquè sinó ho anàvem a tindre tot en contra”, assenyalava Amparo.
La segona partida a Alcàsser tampoc va deixar a ningú indiferent després del sorprenent 0-15 de Myriam, Mar i Laura (Alqueria d´Asnar - Hinojosa). L'equip blau va eixir per totes amb una Mar molt incisiva. Myriam va continuar aportant seguretat des del resto i Laura convertia els quinzes que li quedaven pendents a la de Bicorp. En el trio de Pedreguer-Rolser van saltar les alarmes i tot va canviar. Ana es va fer propietària de la partida amb la transcendental aportació de Mireia i Fanni per a remuntar.
“Els tres primers jocs ens passen per damunt, quasi ni ens assabentem. Hem hagut de canviar la manera de jugar i hem pogut fer tots els jocs seguits”, confessava la de Beniparrell en finalitzar.
Victòries importants de Puchol II i Gimeno
En el trinquet El Rovellet de Dénia es van mesurar dos equips molt necessitats de punts. Amb la baixa de De la Vega, Gimeno va tindre que jugar amb Julio Palau i Rubén. Un trio on va destacar l'atreviment i encert del punter. Malgrat tindre a un dels equips amb més experiència davant; Pere Roc II, Guillermo i Jesús (Benidorm), el de Moixent va ser peça clau per a guanyar la partida. Els primers jocs van ser molt disputats però la partida es va desembossar a favor de l'equip de Massalfassar-Agroturia que va agafar la directa amb un 20-40. Els ànims dels rojos estaven per terra, però l'experiència de l'equip va fer traure l'orgull per a recuperar-se amb tres jocs consecutius (35-40).
La inèrcia havia canviat per complet i els dubtes van passar a l'altre costat de la xarxa. Als blaus els estava costant un món fer els jocs però un extraordinari Rubén s'encarregava de tancar quinzes de molt de desgast per a Gimeno i Julio Palau, que aguantaven les envestides del trio rival. D'esta manera arribaven al 60-40, que donava la primera victòria a l'equip de Massalfassar-Agroturia.
Per la seua banda, Puchol II, Salva i Mañas (Dénia) van sumar la tercera victòria en la Lliga CaixaBank d’escala i corda Pro1 i es col·loquen segons amb un partit menys que la parella de Alejandro i Hilari (Montserrat). El trio que representa a Dènia va patir per a superar una gran actuació de Jose Salvador. Puchol II va haver de traure tots els seus recursos després que la partida a Burriana passara l'equador amb el trenta iguals contra J. Salvador, Pere i Javi Campos (Pedreguer - Masymas). Els rojos van aconseguir tres jocs d'avantatge que van poder rendibilitzar fins al 60-50 final.
- El Valencia se viene arriba en redes: 'Cosas grandes están en camino
- A punto el fichaje del central Justin de Haas
- La intrahistoria del fichaje de Guido por el Valencia CF: Negociación, contrato y objetivo renovación
- Manuel Pellegrini habla sobre el inminente fichaje de Guido Rodríguez por el Valencia CF
- Las claves del seis de seis en el Valencia CF
- Rajada de Expósito: 'Siempre que venimos a Mestalla pasa lo mismo, algo pasa
- Guido Rodríguez aterriza en València para sostener el centro del campo blanquinegro
- El Valencia CF ficha a un internacional keniata