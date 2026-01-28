Presentades les lligues de Llargues i Palma 2026
Aquest cap de setmana arranquen les dos competicions amb un total de 82 equips, que buscaran fer-se amb un lloc en les finals previstes per a l'inici de l'estiu a Tibi
El Museu Arqueològic d'Alacant va ser l'escenari un any més la presentació de les lligues de Llargues i Palma Trofeu Diputació d'Alacant 2026, amb l'assistència d'un gran nombre de representants dels clubs que participaran en les competicions.
L'acte va comptar amb la presència de Bernabé Cano, diputat d’Esports de la Diputació d’Alacant; Vicent Molines, president de la Federació de Pilota Valenciana; Juanra Such, vicepresident de la FPV de Jocs a Ratlles; Rafael García, alcalde, i José Ángel Pérez, regidor d’Esports de l’Ajuntament de Mutxamel, el municipi que acollirà les finals d'enguany els dies 13-14 i 20-21 de juny.
Declaracions
Per al diputat d'Esports: "S’ha de donar la máxima difusión a la pilota perqué cada vegada vaja a més. És fonamental que cadascú aporte el seu granet de sorra perquè el nostre esport estiga cada vegada més alt. Estem encantats d'ajudar perquè la pilota està més viva que mai".
Per la seua part, Tino Bendicho: “Aquesta és la modalitat que encara se manté al carrer i que encara es viu en molts pobles i en les festes, és una modalitat preciosa de vore a la qual vaig tindre la sort de jugar i desitge a tots molta sort en la competició i que arriben a les finals de Mutxamel”.
El president de la FPV va destacar: "Fa 15 anys que vinc a esta presentació i estem en un gran moment, amb molta participació, fins i tot, amb la presència d'equips de la província de València com Alzira, Nàquera o Picanya. La modalitat de ratlles és la preponderant en la província d'Alacant i no s'entendria sense la implicació de la Diputació d'Alacant".
Per a les edicions d'enguany s'han inscrit un total de 82 equips de 34 clubs de les províncies d'Alacant i València. El club d'Orba, amb 7, serà el més representat.
De la província d'Alacant hi estaran representats els municipis d'Agost, Benasau, Benidorm, Benifallim, Benimagrell, Benimantell, Calp, Castell de Castells, Crevillent, El Campello, Finestrat, Ibi, La Nucia, La Rectoria, La Vall de Laguar, La Vila Joiosa, Llíber, Murla, Mutxamel, Onil, Orba, Parcent, Poble Nou de Benitatxell, Polop de la Marina, Relleu, Sant Vicent del Raspeig, Sella, Tibi, Xàbia i Xaló.
Per la seua part, Alzira, Nàquera, Picanya i Tamborí València compondran la participació de la província de València.
35 equips participaran en la 42ª edició de la Lliga de Llargues, dividida en Primera, Segona, Tercera i Juvenils. A la màxima categoria, juntament amb Sella -campió de 2025-, competiran Benidorm, El Campello, Orba, La Rectoria, La Vall de Laguar, Parcent i Relleu.
Quant a la 32ª Lliga de Palma, seran 47 els conjunts que hi prendran part en les categories de Primera, Segona, Tercera i Quarta. La Rectoria -vigent campió-, Murla, Orba, Sella, Tibi -amb dos formacions-, Benidorm i la Vall de Laguar integren el primer nivell d'aquesta modalitat.
Homenatges
La presentació va donar també a la distinció anual per part de la FPV i de la Diputació d’Alacant, que enguany va correspondre a Leonardo Sevilla Lapeña, José Vicente Vicedo Jover i José Monllor Cuenca, tres persones molt vinculades al Club Pilota Agost i que han fet que el nostre esport es mantinga activa al municipi.
- La operación salida, clave en el mercado del Valencia CF
- Compromiso a largo plazo de Justin de Haas con el Valencia CF
- En Madrid allanan el terreno para el 'atraco' en Mestalla
- Veredicto del CTA: El pisotón a Lucas Beltrán es una acción punible como penalti
- Filip Ugrinic: el equilibrio del Valencia CF en la victoria contra el Espanyol
- Eliaquim Mangala vuelve al fútbol por tercera vez y tiene nuevo equipo
- El Valencia CF trabaja en dos perfiles para la recta final del mercado de fichajes
- Comunicado oficial: El campeón del mundo Guido Rodríguez, nuevo jugador del Valencia CF